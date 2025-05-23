Диджей Afrika Bambaataa проиграл иск о сексуализированном насилии над ребенком

Afrika Bambaataa не в первый раз сталкивается с обвинениями в домогательствах к несовершеннолетним. В 2016 году активист Демократической партии и бывший музыкальный продюсер Рональд Сэвидж сказал, что Bambaataa неоднократно насиловал его в 1980 году, когда Сэвиджу было 15 лет, а диджею — 23. Однако в 2024 году он отказался от своих обвинений, заявив, что тогда попал в клуб по поддельному удостоверению личности.