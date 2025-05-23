Диджей Afrika Bambaataa проиграл иск о сексуализированном насилии над ребенком

Пионер хип-хопа Afrika Bambaataa проиграл гражданский иск о сексуализированном насилии над ребенком и торговле людьми. Об этом сообщает Rolling Stone.
Верховный суд штата Нью-Йорк вынес решение заочно, поскольку диджей не явился ни на одно из заседаний и никак не ответил на обвинение. Так как иск гражданский, а не уголовный, музыканту грозит не лишение свободы, а лишь денежный штраф.
Иск был подан в 2021 году. Анонимный истец заявил, что Bambaataa подвергал его сексуализированному насилию и эксплуатации в течение четырех лет, с 1991 года, когда мальчику было 12 лет, а музыкальному продюсеру — 33 или 34.
Afrika Bambaataa не в первый раз сталкивается с обвинениями в домогательствах к несовершеннолетним. В 2016 году активист Демократической партии и бывший музыкальный продюсер Рональд Сэвидж сказал, что Bambaataa неоднократно насиловал его в 1980 году, когда Сэвиджу было 15 лет, а диджею — 23. Однако в 2024 году он отказался от своих обвинений, заявив, что тогда попал в клуб по поддельному удостоверению личности.
«Bambaataa — не педофил, и, как мне кажется, он считал, что вступает в отношения по обоюдному согласию с человеком, который достиг совершеннолетия, — говорил Сэвидж. ― Жаль, что в 2016 году я не вспомнил про фальшивое удостоверение».
После первых обвинений появилось больше предполагаемых жертв: по данным Rolling Stone, в общей сложности 13 мужчин обвинили продюсера в домогательствах.
Мужчина, утверждавший, что раньше был телохранителем Bambaataa, Шамсидин Шариф Али Бей, рассказывал: «Я заходил в комнату и думал: „Что, черт возьми, тут происходит“. Он ездит с подростками. Именно их он берет с собой за границу. Когда мы ездили по Штатам, я спал в одной комнате, а у него в другой были мальчики».
В 2016 году музыкант отверг обвинения в свой адрес, но покинул пост главы своей организации Universal Zulu Nation.
Afrika Bambaataa вместе с DJ Kool Herc считается одним из основателей хип-хопа. Он начал устраивать уличные вечеринки в Южном Бронксе в 1970-х.