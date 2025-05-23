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Россиян сильнее других бесят слова «кринж» и «изи»

Сегодня в 10:38
Фото: Кирилл Зыков /Агентство «Москва»

Больше трети россиян не любят молодежный сленг. Об этом говорят результаты исследования «Дзен» и «Грамота.ру», которые опубликовал ТАСС.

Платформы провели опрос, в нем приняли участие больше 1200 человек из разных регионов России.

Слова вроде «кринж», «рашить» и «изи» вызывают раздражение у 38% участников. Почти столько же — 37% — отметили бюрократические штампы и канцеляризмы. Треть опрошенных указала на псевдоделовые формулировки вроде «синергия», «прозрачно», «в треке» и «финализировать» как на особо неприятные выражения.

Еще треть (33%) заявила, что их раздражают заимствованные из других языков слова: например, «ревью», «бэкграунд» или «ноунейм». 32% респондентов не выносят канцелярско-бюрократический стиль в текстах компаний, 31% — в юридических и банковских документах, 27% — в официальных письмах от госорганов, а 23% — в интерфейсе приложений. Школьные учебники вызвали раздражение у 18% опрошенных.

35% россиян сообщили, что не доверяют интернет-источнику, если замечают в тексте ошибки и нарушения языковых норм. 27% не воспринимают всерьёз информацию, если понимают, что текст написан ИИ. 24% обращают внимание на отсутствие пунктуационных правил.

При этом отношение к языковым нормам в повседневной жизни большинства россиян оказалось лояльным. Нарушения в переписке с друзьями в мессенджерах и соцсетях считают допустимыми 39% участников, 27% — не придется критично относиться к ошибкам в деловой переписке, 16% — готовы прощать отклонения в общении с государственными служащими, а 14% — в переписке с клиентами.

Большинство респондентов отметило, что язык за последние годы меняется: 35% видят сильные перемены, а 38% — небольшие. Треть участников опроса считает допустимым игнорировать правила слитного и раздельного написания «не» с другими словами. Замену буквы «ё» на «е» готовы простить 26%, а 18% — не строго соблюдать правила склонения числительных.

17% признали возможным нарушение правила слитного или раздельного написания приставок, 15% — ошибаться в количестве Н в слове, 14% — допускать неточности в постановке ударений, а 10% — использовать «тся» и «ться» неверно.

В апреле в Институте русского языка имени Виноградова рассказали, что в скором времени ударение на первый слог в слове «звонить» может стать языковой нормой. По их данным, в последние 100 лет все глаголы на «ить» начали движение от ударения на окончании к ударению на основу слова.

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