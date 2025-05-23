Россиян сильнее других бесят слова «кринж» и «изи»

Еще треть (33%) заявила, что их раздражают заимствованные из других языков слова: например, «ревью», «бэкграунд» или «ноунейм». 32% респондентов не выносят канцелярско-бюрократический стиль в текстах компаний, 31% — в юридических и банковских документах, 27% — в официальных письмах от госорганов, а 23% — в интерфейсе приложений. Школьные учебники вызвали раздражение у 18% опрошенных.