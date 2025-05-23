Диджей-сеты, квизы и кино: Пикник Афиши х Сбер откроет летний двор на Василеостровском рынке

31 мая в Петербурге Пикник Афиши х Сбер откроет летний двор на Василеостровском рынке.
Формат события будет напоминать вечеринку на заднем дворе с уютной атмосферой, музыкой и развлечениями. На сцене ожидаются диджей-сеты от Saint City Lovers, Iner и Kid Cope.
Гостей также ждет музыкальный квиз по истории фестиваля Пикник Афиши х Сбер и музыке. Участники квиза смогут побороться за подарки и билеты на фестиваль, который пройдет 9 августа.
Еще 31 мая откроется летний кинотеатр. Первым фильмом в программе станет «Птица» — драмеди с Барри Кеоганом от компании «Про:взгляд». Показ начнется в 19.30, вход свободный.