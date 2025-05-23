«Мстителей» сдвинули на полгода вперед, «Судный день» выйдет в один день с фильмом «Дюна: Мессия»

Изначально «Судный день» и «Секретные войны» должны были выйти 1 мая 2026 года и 7 мая 2027 года соответственно. Однако теперь Marvel планирует выпустить их в мировой прокат 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года. Съемки первого фильма недавно стартовали, работа над второй картиной начнется позже.