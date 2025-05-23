«Мстителей» сдвинули на полгода вперед, «Судный день» выйдет в один день с фильмом «Дюна: Мессия»

Marvel перенесла на полгода вперед даты релиза двух фильмов о Мстителях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Изначально «Судный день» и «Секретные войны» должны были выйти 1 мая 2026 года и 7 мая 2027 года соответственно. Однако теперь Marvel планирует выпустить их в мировой прокат 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года. Съемки первого фильма недавно стартовали, работа над второй картиной начнется позже.
По информации издания, перенос сроков связан с необходимостью оптимизации съемочного процесса крупнейших проектов Marvel со времени «Финала». Студия извлекла урок из прошлых ошибок и решила избежать спешки.
На освободившуюся дату «Судного дня» Disney поставила сиквел «Дьявол носит Prada» от студии «20-й век». Также она назначила релиз «Собачьих звезд» Ридли Скотта на 27 марта 2026 года.
В результате переносов «Судный день» оказался в одном слоте с фильмом Дени Вильнева «Дюна: Мессия».
Блокбастер «Мстители: Судный день» собрал масштабный актерский состав из звезд прошлых картин. В съемках приняли участие Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Пол Радд, Летиция Райт, Уайатт Расселл, Том Хиддлстон, Лю Сыму, Флоренс Пью, Келси Грэммер, Данни Рамирес, Дэвид Харбор, Уинстон Дьюк, Ханна Джон-Кеймен, Ребекка Ромейн, Теноч Уэрта, Льюис Пуллман.
К ним присоединятся актеры «Фантастической четверки» Эбон Мосс-Бахрах, Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Джозеф Куинн. Кроме того, лента представит команду Людей Икс, в которую вошли Джеймс Марсден, Ченнинг Татум и Алан Камминг.