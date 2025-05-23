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В прокат РФ выйдет «Умри, моя любовь» ― триллер с Робертом Паттинсоном из основного конкурса Канн

Сегодня в 09:30
Фото: «Про:взгляд»

«Про:взгляд» выпустит в российский прокат фильм «Умри, моя любовь» («Die, My Love»), удостоенный 7-минутных оваций на Каннском кинофестивале. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинопрокатной компании. Показы стартуют осенью 2025 года, более точная дата пока неизвестна.

Главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Они играют молодую пару, чья жизнь резко меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. Героиня Лоуренс сталкивается с экзистенциальным кризисом, перерастающим в психоз. Повествование начинает балансировать на грани между воображением девушки и реальностью.

Режиссером выступила Линн Рамзи, снявшая «Что‑то не так с Кевином» (2011) и «Тебя никогда здесь не было» (2017). Последняя картина получила две награды в Каннах ― за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

Сюжет «Умри, моя любовь» основан на одноименном романе Арианы Харвиц. В саундтреке ленты ― песни Joy Division, The Chipmunks и Дэвида Боуи.

Кинокритик Анна Стрельчук назвала новую работу Рамзи «саркастичным, гнетущим, тревожным, зловещим, возбужденным и будоражащим сознание кино». Отдельно Стрельчук отметила игру Дженнифер Лоуренс: «Это, безусловно, одна из сильнейших ролей Дженнифер Лоуренс за последние годы. Она танцует, ползает, дерется, кричит, стреляет — и делает это с такой внутренней яростью и уязвимостью, что буквально прожигает экран».

Права на показ фильма в России «Про:взгляд» приобрела вместе с компанией «Веста», которая будет отвечать за показы на онлайн-платформах и ТВ.

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