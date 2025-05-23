Сара Мишель Геллар хотела бы вернуться во франшизу «Крик»

Сара Мишель Геллар хочет вернуться во франшизу «Крик», несмотря на смерть своей героини во второй части. Об этом сообщает Deadline.
«Меня не будет в „Крике-7“. Я пыталась попасть туда, но никому я там не нужна. Они возвращают всех подряд. Я все ждала звонка, но мне так никто и не позвонил», — сказала актриса.
В «Крике-2» (1997) Геллар сыграла Сиси Купер — студентку и члена женского общества, ставшую жертвой маньяка в маске. В том же году актриса снялась в другом хорроре — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», где ее героиня Хелен Шиверс также погибает.
В 2023 году стало известно о разработке сиквела «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Поклонники надеялись на возвращение Геллар, но она категорично ответила: «Я мертва». Тем не менее актриса уже участвует в проекте — в качестве неофициального консультанта. Режиссером новой части стала ее близкая подруга Дженнифер Кейтин Робинсон.