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Omar Souleyman, Найк Борзов, АК-47 и десятки европейских диджеев выступят на Outline

Сегодня в 07:59
Фото: пресс-служба Outline

Фестиваль музыки и искусства Outline 2025, который пройдет с 8 по 14 июля на берегу подмосковной Дубны, поделился с «Афишей Daily» первой волной лайнапа.

Хедлайнером феста станет сирийский продиджи Omar Souleyman с dabke-шоу на сцене Sun. За четыре дня на этой мейджор-сцене выступят Найк Борзов, Mirèle, TGK вместе с АК-47, Love Object, Acid Racer, Рушана и «Прыгай киска».

В первую волну вошли 45 артистов электронной музыки. Из Берлина на Outline приедут диджей An-i, Blackmoon77, Tripmastaz, Federico Molinari и Mick Wills. Мощную поддержку им окажут итальянцы Domenico Crisci и Teslasonic, а также португальцы Tiago и Manuel Cotta. В румынской части представлены Suciu, Gescu, Dragoș Ilici.

Хедлайнером аудиовизуальной программы четверга станет модерн-медиа-манипулятор из Пекина Gan Jian. В AV-лайнап также войдет совместный проект Никиты Забелина и Sila Sveta, лайв «Inside the Wave» Сергея Благодетелева и перформанс студии Shum.

Как и в прошлые годы, Outline объединит форматы опен-эйр, многодневного клубного события и масштабной художественной экспозиции. Число сцен на Outline увеличится до девяти. Кроме главных Main, Neon, Dark, Woodz и Sun, а также экспериментальной Stella и пляжного танцпола будут две совершенно новые.

На территории феста заработают три фестивальных кемпинга и автокемпинг. В качестве премиальных опций доступны глэмпинг и номера в отелях. На замену кемпингу «Скаут» придет более комфортный «Остров» ― с собственным пляжем, душевыми кабинками и благоустроенной территорией у соснового леса.

Фестиваль займет территорию общей площадью 40 гектаров, включающую лесной массив, открытое пространство с выходом к реке, комплекс зданий бывшего ДОЛ «Салют», построенных в 1962–1969 годах.

Билеты на Outline продаются на «Афише».

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