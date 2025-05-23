Omar Souleyman, Найк Борзов, АК-47 и десятки европейских диджеев выступят на Outline

Как и в прошлые годы, Outline объединит форматы опен-эйр, многодневного клубного события и масштабной художественной экспозиции. Число сцен на Outline увеличится до девяти. Кроме главных Main, Neon, Dark, Woodz и Sun, а также экспериментальной Stella и пляжного танцпола будут две совершенно новые.