Песцы острова Медный пережили зиму благодаря доставленному волонтерами корму

Во время прошлогодней экспедиции на остров были завезены корма и построены две подкормочные площадки. Прибывшие в этом году специалисты подтвердили, что животные активно пользовались этими точками на протяжении всей зимы. Об этом свидетельствуют данные с фотоловушек, установленных осенью.