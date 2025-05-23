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Песцы острова Медный пережили зиму благодаря доставленному волонтерами корму

Сегодня в 07:49
Фото: Глеб Пурихов/Фонд «Природа и люди»

На острове Медный редкие песцы, занесенные в Красную книгу, успешно пережили зиму в условиях почти полного отсутствия естественной пищи. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе экологического проекта по сохранению популяции «Природа и люди».

Во время прошлогодней экспедиции на остров были завезены корма и построены две подкормочные площадки. Прибывшие в этом году специалисты подтвердили, что животные активно пользовались этими точками на протяжении всей зимы. Об этом свидетельствуют данные с фотоловушек, установленных осенью.

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© Фонд «Природа и люди»
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© Фонд «Природа и люди»
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© Фонд «Природа и люди»
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© Фонд «Природа и люди»

«Песцы пережили зиму. Мы обнаружили множество следов, а позже встретили четырех довольно упитанных зверей. Корм был съеден, причем песцы посещали кормушки почти ежедневно.

Однако угроза голода не исчезла, а значит, подкормку песцов необходимо продолжать — только так можно спасти уникальный подвид», — рассказала Ирина Онуфреня, руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди».

Вместе с новым запасом корма экспедиторы также доставили на остров стройматериалы для ремонта кормушек и оборудования кордонов нацпарка. Шесть специалистов остались на Медном для проведения полевых исследований.

Медновский песец — эндемик Командорского архипелага и один из двух подвидов песца, занесенных в Красную книгу России. Сегодня численность популяции составляет не более 50 взрослых особей. Это единственный наземный хищник острова, играющий важную роль в поддержании баланса местной экосистемы.

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