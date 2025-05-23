Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярным советскими писателями у россиян

Выручка с продаж электронных и аудиокниг советских писателей увеличилась год к году на 29%. Об этом говорится в совместном исследовании «Литрес» и «Читай-города», приуроченном к 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова. Результаты есть у «Афиши Daily».