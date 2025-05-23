Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярным советскими писателями у россиян

Выручка с продаж электронных и аудиокниг советских писателей увеличилась год к году на 29%. Об этом говорится в совместном исследовании «Литрес» и «Читай-города», приуроченном к 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова. Результаты есть у «Афиши Daily».
В цифровой среде самыми популярными советскими писателями стали авторы сатирических произведений ― Сергей Довлатов, Илья Ильф и Евгений Петров. Топ-10 выглядит следующим образом:
- Сергей Довлатов;
- Илья Ильф;
- Евгений Петров;
- Чингиз Айтматов;
- Юлиан Семенов;
- Борис Васильев;
- Михаил Шолохов;
- Василий Шукшин;
- Анатолий Иванов;
- Виктор Астафьев.
Среди аудитории «Читай-города» наиболее популярен Михаил Булгаков — автор культового романа «Мастер и Маргарита». Серебро отошло Сергею Довлатову, бронза — Владимиру Набокову. Полностью первая десятка такова:
- Михаил Булгаков;
- Сергей Довлатов;
- Владимир Набоков;
- Михаил Шолохов;
- Борис Васильев;
- Борис Пастернак;
- Максим Горький;
- Николай Гумилев;
- Константин Паустовский;
- Сергей Есенин.
«Литрес» и «Читай-город» также составили топ-10 самых популярных цифровых и бумажных книг советских писателей.
Топ-10 цифровых книг:
1. «Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина;
1. «Компромисс», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Константина Хабенского;
1. «Противостояние», Юлиан Семенов, аудиокнига в озвучке Всеволода Кузнецова;
1. «Заповедник», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Дмитрия Креминского;
1. «Сборник рассказов. Том 1», Василий Шукшин, аудиокнига в озвучке Дмитрия Оргина;
1. «Открытая книга», Вениамин Каверин;
1. «Тени исчезают в полдень», Анатолий Иванов;
1. «Компромисс», Сергей Довлатов;
1. «Поднятая целина», Михаил Шолохов, аудиокнига в озвучке Александра Аравушкина;
1. «В круге первом», Александр Солженицын, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина.
Топ-10 бумажных книг:
1. «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков;
1. «Морфий», Михаил Булгаков;
1. «Лолита», Владимир Набоков;
1. «Собачье сердце», Михаил Булгаков;
1. «А зори здесь тихие», Борис Васильев;
1. «Чемодан», Сергей Довлатов;
1. «Доктор Живаго», Борис Пастернак;
1. «На дне», Максим Горький;
1. «Заповедник», Сергей Довлатов;
1. «В списках не значился», Борис Васильев.
Недавно в России сменился самый популярный ученый-писатель. Профессор билогических наук Роберт Сапольский обошел физика-теоретика Стивена Хокинга. На третьем месте оказался российский доктор биологических наук Вячеслав Дубынин.