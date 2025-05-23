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Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярным советскими писателями у россиян

Сегодня в 06:44
Фото: Robert R. McElroy/Getty Images

Выручка с продаж электронных и аудиокниг советских писателей увеличилась год к году на 29%. Об этом говорится в совместном исследовании «Литрес» и «Читай-города», приуроченном к 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова. Результаты есть у «Афиши Daily».

В цифровой среде самыми популярными советскими писателями стали авторы сатирических произведений ― Сергей Довлатов, Илья Ильф и Евгений Петров. Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Сергей Довлатов;
  2. Илья Ильф;
  3. Евгений Петров;
  4. Чингиз Айтматов;
  5. Юлиан Семенов;
  6. Борис Васильев;
  7. Михаил Шолохов;
  8. Василий Шукшин;
  9. Анатолий Иванов;
  10. Виктор Астафьев.

Среди аудитории «Читай-города» наиболее популярен Михаил Булгаков — автор культового романа «Мастер и Маргарита». Серебро отошло Сергею Довлатову, бронза — Владимиру Набокову. Полностью первая десятка такова:

  1. Михаил Булгаков;
  2. Сергей Довлатов;
  3. Владимир Набоков;
  4. Михаил Шолохов;
  5. Борис Васильев;
  6. Борис Пастернак;
  7. Максим Горький;
  8. Николай Гумилев;
  9. Константин Паустовский;
  10. Сергей Есенин.

«Литрес» и «Читай-город» также составили топ-10 самых популярных цифровых и бумажных книг советских писателей.

Топ-10 цифровых книг:
1. «Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина;
1. «Компромисс», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Константина Хабенского;
1. «Противостояние», Юлиан Семенов, аудиокнига в озвучке Всеволода Кузнецова;
1. «Заповедник», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Дмитрия Креминского;
1. «Сборник рассказов. Том 1», Василий Шукшин, аудиокнига в озвучке Дмитрия Оргина;
1. «Открытая книга», Вениамин Каверин;
1. «Тени исчезают в полдень», Анатолий Иванов;
1. «Компромисс», Сергей Довлатов;
1. «Поднятая целина», Михаил Шолохов, аудиокнига в озвучке Александра Аравушкина;
1. «В круге первом», Александр Солженицын, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина.

Топ-10 бумажных книг:
1. «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков;
1. «Морфий», Михаил Булгаков;
1. «Лолита», Владимир Набоков;
1. «Собачье сердце», Михаил Булгаков;
1. «А зори здесь тихие», Борис Васильев;
1. «Чемодан», Сергей Довлатов;
1. «Доктор Живаго», Борис Пастернак;
1. «На дне», Максим Горький;
1. «Заповедник», Сергей Довлатов;
1. «В списках не значился», Борис Васильев.

Недавно в России сменился самый популярный ученый-писатель. Профессор билогических наук Роберт Сапольский обошел физика-теоретика Стивена Хокинга. На третьем месте оказался российский доктор биологических наук Вячеслав Дубынин.

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