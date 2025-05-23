Мэттью Гуд окончательно покидает «Аббатство Даунтон». Актер не появится в третьем фильме франшизы

«Я не смог участвовать во втором фильме, так как снимался в проекте „Предложение“. А во время подготовки к третьей части был занят в съёмках „Отдела Q“ для Netflix. К тому же я травмировал колено и перенёс операцию — на восстановление ушли недели. Так что я бы всё равно не смог сниматься», — сказал он.