Мэттью Гуд окончательно покидает «Аббатство Даунтон». Актер не появится в третьем фильме франшизы

Мэттью Гуд подтвердил, что не вернётся к роли Генри Тэлбота в третьей и заключительной части киновселенной «Аббатство Даунтон». Об этом сообщает Deadline.
Ранее он отсутствовал и во втором фильме — «Новая эра» (2022), где его герой, возлюбленный леди Мэри Кроули (Мишель Докери), не появился на экране.
«Я не смог участвовать во втором фильме, так как снимался в проекте „Предложение“. А во время подготовки к третьей части был занят в съёмках „Отдела Q“ для Netflix. К тому же я травмировал колено и перенёс операцию — на восстановление ушли недели. Так что я бы всё равно не смог сниматься», — сказал он.
Актер также иронично добавил: «Если честно, мой персонаж постепенно превращался в „вялый салатный лист“. Так что, может, оно и к лучшему». Третья часть франшизы выйдет на экраны 12 сентября. Имелда Стонтон, исполнившая роль леди Мод Бэгшоу, подтвердила, что фильм станет финальным в серии.
Ранее создатели подчеркивали, что особое значение третьему фильму придаёт уход легендарной актрисы Мэгги Смит, сыгравшей Вайолет Кроули. «Потеря Вайолет Кроули ощущается особенно сильно теперь, когда самой Мэгги с нами больше нет. Актёры прощаются не только с персонажем, но и с настоящей матриархом нашего сериала. Это делает финал особенно трогательным», — отметил продюсер Гарет Ним.