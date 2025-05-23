В Москве официально стартовало метеорологическое лето. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Лето пришло на четыре дня раньше климатической нормы. По словам Леуса, несмотря на прохладное утро — ночью температура опускалась до +6,2 градусов, — в течение дня воздушные массы активно прогревались.
К вечеру столбики термометров показали более +23 градусов, а среднесуточная температура составила +15,5, что уверенно превышает порог, с которого начинается метеорологическое лето.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие 5–6 дней в Москве сохранится стабильное тепло, что подтверждает наступление нового погодного сезона.