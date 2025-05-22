«Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года

Они устроят соревнования по плаванию, бегу и тяжелой атлетике. Всего на турнире можно будет выступить в восьми дисциплинах: 50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров баттерфляем, спринт на 100 метров, бег с карьерами на 100 или 110 метров (в зависимости от пола участников), рывок и толчок.