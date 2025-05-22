«Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года

«Улучшенные игры», также известные как «Олимпийские игры на стероидах», пройдут в Лас-Вегасе с 21 по 24 мая 2026 года. Об этом сообщили на сайте организаторов мероприятия.
Они устроят соревнования по плаванию, бегу и тяжелой атлетике. Всего на турнире можно будет выступить в восьми дисциплинах: 50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров баттерфляем, спринт на 100 метров, бег с карьерами на 100 или 110 метров (в зависимости от пола участников), рывок и толчок.
Состязания пройдут на территории курортного комплекса Resorts World Las Vegas, где располагаются отель, рестораны, казино, велнес-центры и концертные площадки. Поучаствовать в играх смогут атлеты, которые пройдут медицинскую комиссию.
Основное отличие «Улучшенных игр» от традиционных спортивных турниров в том, что участникам разрешат использовать любой допинг. Победители в каждом виде соревнований получат 250 тысяч долларов.
Спринтеры на дистанции 100 метров смогут претендовать на дополнительный 1 млн долларов в случае победы. Такие же условия ждут триумфаторов заплывов вольным стилем на 50 метров.
Организаторы пообещали выплатить бонус в 1 млн долларов любому спортсмену, который сможет побить мировой рекорд в ходе соревнований. Желающие поучаствовать в играх могут оставить заявку на сайте.
Свое участие в «Олимпиаде на стероидах» уже подтвердили трехкратный чемпион мира по плаванию и олимпийский призер Джеймс Магнуссен из Австралии, двукратный чемпион Европы Андрей Говоров из Украины, серебряный призер чемпионата мира Кристиан Голомеев из Греции и серебряный призер чемпионата Европы Иосиф Миладинов из Болгарии.
Олимпийские игры, на которых будет разрешен допинг, решил в 2024 году провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. Изначально он хотел, чтобы соревнования прошли в пяти дисциплинах — плавании, гимнастике, тяжелой атлетике, легкой атлетике и единоборствах.
По мнению Тиля, «Улучшенные игры» помогут исследовать технологии, способствующие увеличению продолжительности жизни и «здоровому старению». В турнире разрешат участвовать россиянам. Спортсмены будут состязаться не как представители государств, а как отдельные лица. К выступлениями приглашаются атлеты из всех стран, которые смогут получить визу в США.