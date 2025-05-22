В Третьяковской галерее откроется выставка Александра Дейнеки

Александр Дейнека родился в Курске в 1899 году в семье железнодорожника. В 1915–1917 годах он учился в Харьковском художественном училище, позднее работал фотографом в уголовном розыске, преподавал рисование, оформлял агитпоезда и театральные постановки, руководил художественной студии при политуправлении.