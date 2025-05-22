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В Третьяковской галерее откроется выставка Александра Дейнеки

Сегодня в 22:43
Фото: Соколов Дмитрий/СПб ведомости/ТАСС

В Третьяковской галерее в июне откроется выставка, посвященная творчеству российского художника, графика и скульптора Александра Дейнеки. Об этом сообщил «Интерфакс».

Экспозиция «Александр Дейнеке. Гимн жизни» станет доступна для посетителей с 26 июня. В здании на Кадашевской набережной разместят более 200 произведений из коллекций Третьяковки и Курской картинной галереи имени Дейнеки.

По словам гендиректора галереи Елены Проничевой, выставка позволит увидеть «максимально полную и разнообразную ретроспективу творчества Дейнеки». Многие из работ будут впервые представлены в Москве.

Гости музея познакомятся среди прочего с такими знаковыми произведениями художника как «Футболист», «Эстафета», «Будущие летчики», «Юный конструктор» и «Автопортрет». В экспозиции будут работы, относящиеся с периоду с 20-х по 60-е годы.

В залах галереи будут демонстрироваться в том числе малоизвестные проекты Дейнеки: его ранние работы, эскизы иллюстраций, журнальная графика, зарисовки и дизайнерские проекты.

Александр Дейнека родился в Курске в 1899 году в семье железнодорожника. В 1915–1917 годах он учился в Харьковском художественном училище, позднее работал фотографом в уголовном розыске, преподавал рисование, оформлял агитпоезда и театральные постановки, руководил художественной студии при политуправлении.

В 20-х Дейнека учился во ВХУТЕМАС у Владимира Фаворского и Игнатия Нивинского. В 1924 году работы художника появились на выставке объединений активного революционного искусства.

В 30-х Дейнека активно работал, создавал плакаты и картины, оформлял книги и преподавал. В 1935 году Филадельфийский музей искусств, Американо-русский институт и Всесоюзное общество культурной связи с заграницей пригласили его в США. Там художник создал обложку для журнала Vanity Fair.

Позднее Дейнека не раз участвовал в зарубежных выставках — как до Великой Отечественной войны, так и после нее. В 1945 году Дейнеку признали заслужанным деятелем искусств РСФСР, в 1959-м — народным художником РСФСР. В 1963 году он стал народным художником СССР.

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