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A24 подтвердила разработку фильма по Elden Ring. Режиссером станет Алекс Гарленд

Сегодня в 06:14
Фото: FromSoftware

Киностудия A24 официально подтвердила, что Алекс Гарленд станет режиссером фильма по вселенной Elden Ring. Об этом сообщает Deadline.

Лента станет станет очередным проектом Гарленда в сотрудничестве с A24. Ранее режиссер выпустил под их брендом «Из машины», «Падение империи» и свежую военную драму «Под огнем», которая за месяц собрала в прокате более 32 млн долларов.

Сейчас Гарленд также работает над сценарием трилогии «28 лет спустя» для Sony — продолжением культовой зомби-серии, начатой в 2002 году. Когда выйдет фильм по Elden Ring, пока неизвестно. Каст также пока неопределен.

Оригинальная игра под руководством Хидетаки Миядзаки вышла в феврале 2022 года и стала настоящим культурным феноменом. Elden Ring разошлась тиражом свыше 30 млн копий по всему миру.

В ней игроки исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Мир игры был создан в соавторстве с Джорджем Мартином, что стало дополнительным фактором её успеха.

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