A24 подтвердила разработку фильма по Elden Ring. Режиссером станет Алекс Гарленд

Киностудия A24 официально подтвердила, что Алекс Гарленд станет режиссером фильма по вселенной Elden Ring. Об этом сообщает Deadline.
Лента станет станет очередным проектом Гарленда в сотрудничестве с A24. Ранее режиссер выпустил под их брендом «Из машины», «Падение империи» и свежую военную драму «Под огнем», которая за месяц собрала в прокате более 32 млн долларов.
Сейчас Гарленд также работает над сценарием трилогии «28 лет спустя» для Sony — продолжением культовой зомби-серии, начатой в 2002 году. Когда выйдет фильм по Elden Ring, пока неизвестно. Каст также пока неопределен.
Оригинальная игра под руководством Хидетаки Миядзаки вышла в феврале 2022 года и стала настоящим культурным феноменом. Elden Ring разошлась тиражом свыше 30 млн копий по всему миру.
В ней игроки исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Мир игры был создан в соавторстве с Джорджем Мартином, что стало дополнительным фактором её успеха.