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В сети вышел трейлер документального фильма о крушении батискафа «Титан»

Сегодня в 21:55
Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Титан: катастрофа OceanGate», посвященного трагическому крушению батискафа в Атлантическом океане.

Картина выйдет на стриминговом сервисе 11 июня. Она расскажет о закулисной жизни компании OceanGate и шокирующих решениях ее руководства, которые привели к катастрофе.

Видео: Netfix/YouTube

Создатели ленты утверждают, что факты, которые они готовятся раскрыть, еще «никогда раньше не освещались подобным образом». В центре фильма окажется гендиректор OceanGate Стоктон Раш, мечтавший стать миллиардером-новатором.

«Невозможно было предугадать крушение „Титана“, но существовала математическая вероятность, что это случится», — говорит в трейлере один из участников документального проекта.

Режиссером картины стал Марк Монро. Он исследовал стремление Раша сделать исследования океана доступными для широкой аудитории любой ценой. Интервью постановщику дали в том числе сотрудники OceanGate.

Трагедия с батискафом «Титан», который вез туристов к обломкам затонувшего легендарного лайнера «Титаник», произошла в июне 2023 года. Связь с подводным аппаратом была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. На третьи сутки после этого Береговая охрана США заявила, что обнаружила в воде пять крупных обломков судна. Оно взорвалось, что привело к гибели всех пассажиров.

На борту судна находились пять человек, среди которых 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом и исследователь Поль-Анри Наржоле. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш.

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Теги:
Netflix
Люди:
Марк Монро
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