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Джош Хартнетт сыграет рыбака в мини-сериале от сценаристки «Академии „Амбрелла“» Джесси Маккеон

Вчера в 20:50
Фото: Vanity Fair/YouTube

Американский актер Джош Хартнетт, известный по фильмам «Перл-Харбор» и «Счастливое число Слевина», снимется в мини-сериале для Netflix, который разработает сценаристка «Академии „Амбрелла“» Джесси Маккеон. Об этом сообщил Deadline.

У проекта, действие которого развернется в канадском Ньюфаундленде, пока не названия. Известно, что в нем будет шесть эпизодов. В них опытному рыбаку предстоит защищать своих близких от таинственного морского чудовища.

Хартнетт исполнит в картине главную роль. Маккеон выступит шоураннером сериала. Она же станет исполнительным продюсером проекта наряду с Джессикой Роудс, известной по работе над «Черным зеркалом».

Разрабатывать ленту будут также продюсеры Крис Хэтчер, Джейми Чайлдс, Луиза Саттон и Шэрон Холл, сценаристы Карен Уолтон, Перри Чейф и Натти Завитц, режиссеры Джейми Чайлдс, Хелен Шейвер и Стивен Данн.

Ранее стало известно, что Хартнетт сыграет в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер. Фильм поставит Майкл Шоуолтер по сценарию Ника Антоски. Партнершей актера по проекту станет Энн Хэтэуэй.

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