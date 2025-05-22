Netflix выпустит сериал по роману «Тайна тайн» Дэна Брауна

Стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по роману «Тайна тайн» писателя Дэна Брауна, автора «Кода да Винчи» и «Ангелы и демоны». Об этом сообщил Deadline.
Экранизацию разработает шоураннер Карлтон Кьюз, работавший над «Остаться в живых» и «Лок и ключ». Он выступит сценаристом и исполнительным продюсером телеадаптации книги наряду с Брауном.
Над проектом поработает также Эмма Форман из компании Genre-Arts, основанной Кьюзом. Имена других создателей шоу пока не известны. Кроме того, еще неясно, какие артисты могут сыграть в сериале.
Роман «Тайна тайн» выйдет 9 сентября в издательстве Doubleday. Он станет шестой частью приключений профессора Роберта Лэнгдона, героя «Ангелы и демоны», «Кода да Винчи», «Утраченного символа» и «Инферно».
В книге Лэнгдону предстоит спасать пропавшую ученую и ее ценную работу, которая способна навсегда изменить человеческое понимание разума. В ходе этой миссии герою приходится соревноваться с древними силами и временем.
Браун уже назвал «Секрет секретов» своей «самой замысловатой и амбициозной книгой». «Я также считаю, что она самая увлекательная», — признался писатель, чьи предыдущие романы разошлись по миру тиражом более 250 млн экземпляров.
Первые три книги серии о Роберте Лэнгдоне стали основой для голливудских фильмов с Томом Хэнксом в главной роли. Они вышли в 2006, 2008 и 2016 годах и собрали в общей сложности 2,24 млрд долларов в мировом прокате.
Четвертый роман превратился в сериал «Утраченный символ» — его выпустил Peacock в 2021 году. В этом шоу роль Лэнгдона исполнил Эшли Цукероман. Проект продлился лишь один сезон.