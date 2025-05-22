Apple TV+ выпустил трейлер второго сезона сериала «Буканьерки». Его премьера состоится 18 июня, новые серии будут выходить каждую среду до 6 августа.
«Теперь буканьерки уже не чужестранки — Англия стала их домом. Более того, они почти управляют ею. Нэн теперь герцогиня Тинтагельская — самая влиятельная женщина страны. Кончита стала леди Брайтлингси — героиней для целого поколения юных американских наследниц.
А Джинни на первых полосах газет, обвинённая в похищении собственного ещё не рождённого ребёнка. Каждая из девушек была вынуждена повзрослеть и теперь борется за право быть услышанной, сталкиваясь с любовью, страстью, ревностью, рождением и смертью — темами, знакомыми каждой женщине, независимо от эпохи», — гласит синопсис.
В ролике прозвучала песня «Good Luck Babe» в исполнении Чаппелл Роан. Таким образом, «Буканьерки» продолжают традицию, заложенную в первом сезоне, с современным саундтреком, состоящим в основном из песен женщин.
Действие сериала развивается в 1870-е. Сюжет рассказывает о романтических приключениях и жизненных перипетиях американских светских львиц в Лондоне. В ролях: Кристин Фросет, Алиша Бо, Обри Ибрагим, Джози Тота, Имоджен Уотерхаус и Миа Триплтон. Во втором сезоне также снялась Лейтон Мистер — звезда сериала «Сплетница».
Во втором сезоне прозвучат песни Тейлор Свифт, Леди Гаги, Сабрины Карпентер, Грейси Абрамс, Clairo, Шэрон Ван Эттен, St. Vincent, Bleachers и The Last Dinner Party. Саундтрек включает новый сингл Empress Of «Little Secret», а также новые треки от Suki Waterhouse (чья сестра Имоджен играет одну из главных ролей).