Сегодня / 10:25
Участника рэп-группы Kneecap обвинили в поддержке терроризма из‑за флага «Хезболлы»
Сегодня / 20:06
Netflix выпустит сериал по роману «Тайна тайн» Дэна Брауна
Сегодня / 19:07
СМИ: авиакомпании-лоукостеры собираются продавать стоячие места в самолетах
Сегодня / 19:06
Джереми Реннер не хотел возвращаться к жизни после аварии
Сегодня / 18:22
Криса Брауна освободили под залог в 5 млн фунтов стерлингов после драки в ночном клубе Лондона
Сегодня / 17:59
Okko запустил шоу «Футлор». В нем выберут лучшего игрока, клуб и финал Лиги чемпионов за 25 лет
Сегодня / 17:41
Писатель Джордж Мартин станет продюсером мультфильма о 12 подвигах Геракла
Сегодня / 17:28
Дуэйн Джонсон снимется в психологическом триллере A24
Сегодня / 16:19
Умер кинооператор Билли Уильямс, получивший «Оскар» за фильм «Ганди»
Сегодня / 15:42
Хоррор лауреатки Канн Жюлии Дюкурно выйдет в российский прокат
Сегодня / 15:23
Майли Сайрус показала трейлер фильма «Something Beautiful»
Сегодня / 14:50
Cosmoscow объявила дату и место проведения ярмарки
Сегодня / 13:02
Испанские ученые ищут добровольцев, готовых пить вино каждый день
Сегодня / 13:00
Эль Фэннинг хочет вновь поработать с сестрой Дакотой
Сегодня / 12:27
Apple TV+ выпустит сериал о жизни и творчестве Мартина Скорсезе
Сегодня / 11:45
В российский прокат выйдет аниме «Акира»
Сегодня / 10:42
Документальный фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon
Сегодня / 08:46
Таиландские полицейские арестовали кошку за нападение и взяли у нее отпечатки лап
Сегодня / 08:13
Киран Калкин сыграет в новых «Голодных играх»
Сегодня / 07:27
Лауреатом международного «Букера» стала Бану Муштак. Награду впервые вручили за сборник рассказов
Сегодня / 06:43
В Великобритании приостановили продажи игрушек Labubu из‑за огромных очередей
Сегодня / 05:58
Зак Брафф сыграет в продолжении «Клиники»
Вчера / 19:58
Новый фильм Люка Бессона «Дракула» выйдет в российский прокат
Вчера / 19:13
Disney задумался о сиквеле «Лило и Стича» еще до выхода фильма
Вчера / 18:27
В Швеции запретят покупать порно с заказным содержанием на OnlyFans
Вчера / 17:22
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль добрососедства ― с турнирами, лекциями, экскурсиями и йогой
Вчера / 16:13
Джейсон Момоа объединяет гавайские племена в тизере «Вождя войны»
Вчера / 15:06
«Просто избегаю мужчин»: польские школьники нашли в бутылке любовное письмо 1959 года

Лейтон Мистер в трейлере второго сезона сериала «Буканьерки» — о светской жизни в Лондоне 1870-х

Сегодня в 20:05
Фото: Apple TV+

Apple TV+ выпустил трейлер второго сезона сериала «Буканьерки». Его премьера состоится 18 июня, новые серии будут выходить каждую среду до 6 августа.

«Теперь буканьерки уже не чужестранки — Англия стала их домом. Более того, они почти управляют ею. Нэн теперь герцогиня Тинтагельская — самая влиятельная женщина страны. Кончита стала леди Брайтлингси — героиней для целого поколения юных американских наследниц.

А Джинни на первых полосах газет, обвинённая в похищении собственного ещё не рождённого ребёнка. Каждая из девушек была вынуждена повзрослеть и теперь борется за право быть услышанной, сталкиваясь с любовью, страстью, ревностью, рождением и смертью — темами, знакомыми каждой женщине, независимо от эпохи», — гласит синопсис.

В ролике прозвучала песня «Good Luck Babe» в исполнении Чаппелл Роан. Таким образом, «Буканьерки» продолжают традицию, заложенную в первом сезоне, с современным саундтреком, состоящим в основном из песен женщин.

Действие сериала развивается в 1870-е. Сюжет рассказывает о романтических приключениях и жизненных перипетиях американских светских львиц в Лондоне. В ролях: Кристин Фросет, Алиша Бо, Обри Ибрагим, Джози Тота, Имоджен Уотерхаус и Миа Триплтон. Во втором сезоне также снялась Лейтон Мистер — звезда сериала «Сплетница».

Во втором сезоне прозвучат песни Тейлор Свифт, Леди Гаги, Сабрины Карпентер, Грейси Абрамс, Clairo, Шэрон Ван Эттен, St. Vincent, Bleachers и The Last Dinner Party. Саундтрек включает новый сингл Empress Of «Little Secret», а также новые треки от Suki Waterhouse (чья сестра Имоджен играет одну из главных ролей).

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами