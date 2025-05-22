А Джинни на первых полосах газет, обвинённая в похищении собственного ещё не рождённого ребёнка. Каждая из девушек была вынуждена повзрослеть и теперь борется за право быть услышанной, сталкиваясь с любовью, страстью, ревностью, рождением и смертью — темами, знакомыми каждой женщине, независимо от эпохи», — гласит синопсис.