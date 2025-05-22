СМИ: авиакомпании-лоукостеры собираются продавать стоячие места в самолетах

Бюджетные авиакомпании собираются продавать стоячие места на рейсы уже с 2026 года, утверждает издание Daily Mail. Как могут выглядеть такие места, показал в инстаграме* аккаунт @entrepreneurshipquote.
Пассажирам на стоячих местах будут предоставлены мягкие сиденья велосипедного типа. Они позволяют перенести час веса на них, но не дают полноценно сесть. Такие сиденья разработала компания Aviointeriors.
Создатели новинки утверждают, что она позволит увеличить пассажировместимость самолетов на 20%. Впервые полустоячие кресла модели Skyrider 2.0 представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге в 2018 году.
Производитель сидений пока не комментирует информацию о контрактах на поставку продукции перевозчикам. Представители авиалиний также не подтверждают официально, что внедрят новый тип мест на своих рейсах.
Если же это все-таки случится, компании смогут снизить стоимость билетов, поскольку, по словам разработчиков, полустоячие кресла требуют «минимальных затрат на техническое обслуживание» и способны открыть «новый рубеж недорогих билетов и впечатлений».
Глава Ryanair Майкл О’Лири еще в 2012 году говорил, что хотел бы использовать полустоячие места наряду с традиционными. Тогда проект таких мест впервые был представлен Aviointeriors. Но новинка не понравилась пользователям соцсетей — и так и не появилась на бортах перевозчиков.
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