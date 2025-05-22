СМИ: авиакомпании-лоукостеры собираются продавать стоячие места в самолетах

Глава Ryanair Майкл О’Лири еще в 2012 году говорил, что хотел бы использовать полустоячие места наряду с традиционными. Тогда проект таких мест впервые был представлен Aviointeriors. Но новинка не понравилась пользователям соцсетей — и так и не появилась на бортах перевозчиков.