Джереми Реннер не хотел возвращаться к жизни после аварии

По его словам, пережив этот опыт, он не хотел, чтобы его оживляли: «Я не хотел возвращаться. Я помню это. Меня вернули, и я был так зол. Вернулся — и такой: „Ааа!“ Я увидел глаз — и подумал: „Вот чёрт, я снова здесь.“ Увидел ноги — и понял: „О, это потом будет больно.“ И подумал: „Ладно, продолжаю дышать.“»