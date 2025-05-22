Джереми Реннер не хотел возвращаться к жизни после аварии

Сегодня / 10:25
Участника рэп-группы Kneecap обвинили в поддержке терроризма из‑за флага «Хезболлы»
Сегодня / 20:06
Netflix выпустит сериал по роману «Тайна тайн» Дэна Брауна
Сегодня / 20:05
Лейтон Мистер в трейлере второго сезона сериала «Буканьерки» — о светской жизни в Лондоне 1870-х
Сегодня / 19:07
СМИ: авиакомпании-лоукостеры собираются продавать стоячие места в самолетах
Сегодня / 18:22
Криса Брауна освободили под залог в 5 млн фунтов стерлингов после драки в ночном клубе Лондона
Сегодня / 17:59
Okko запустил шоу «Футлор». В нем выберут лучшего игрока, клуб и финал Лиги чемпионов за 25 лет
Сегодня / 17:41
Писатель Джордж Мартин станет продюсером мультфильма о 12 подвигах Геракла
Сегодня / 17:28
Дуэйн Джонсон снимется в психологическом триллере A24
Сегодня / 16:19
Умер кинооператор Билли Уильямс, получивший «Оскар» за фильм «Ганди»
Сегодня / 15:42
Хоррор лауреатки Канн Жюлии Дюкурно выйдет в российский прокат
Сегодня / 15:23
Майли Сайрус показала трейлер фильма «Something Beautiful»
Сегодня / 14:50
Cosmoscow объявила дату и место проведения ярмарки
Сегодня / 13:02
Испанские ученые ищут добровольцев, готовых пить вино каждый день
Сегодня / 13:00
Эль Фэннинг хочет вновь поработать с сестрой Дакотой
Сегодня / 12:27
Apple TV+ выпустит сериал о жизни и творчестве Мартина Скорсезе
Сегодня / 11:45
В российский прокат выйдет аниме «Акира»
Сегодня / 10:42
Документальный фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon
Сегодня / 08:46
Таиландские полицейские арестовали кошку за нападение и взяли у нее отпечатки лап
Сегодня / 08:13
Киран Калкин сыграет в новых «Голодных играх»
Сегодня / 07:27
Лауреатом международного «Букера» стала Бану Муштак. Награду впервые вручили за сборник рассказов
Сегодня / 06:43
В Великобритании приостановили продажи игрушек Labubu из‑за огромных очередей
Сегодня / 05:58
Зак Брафф сыграет в продолжении «Клиники»
Вчера / 19:58
Новый фильм Люка Бессона «Дракула» выйдет в российский прокат
Вчера / 19:13
Disney задумался о сиквеле «Лило и Стича» еще до выхода фильма
Вчера / 18:27
В Швеции запретят покупать порно с заказным содержанием на OnlyFans
Вчера / 17:22
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль добрососедства ― с турнирами, лекциями, экскурсиями и йогой
Вчера / 16:13
Джейсон Момоа объединяет гавайские племена в тизере «Вождя войны»
Вчера / 15:06
«Просто избегаю мужчин»: польские школьники нашли в бутылке любовное письмо 1959 года

Джереми Реннер не хотел возвращаться к жизни после аварии

Сегодня в 19:06
Фото: Paramount Pictures

Джереми Реннер рассказал в подкасте Let’s Talk Off Camera, что не хотел возвращаться к жизни после аварии со снегоуборочной машиной.

Вспоминая момент аварии, актер сказал: «Это огромное облегчение — вот все, что я могу сказать. Это чудесное, чудесное облегчение, когда тебя вынимают из тела. Это самый волнующий покой, который только можно почувствовать».

Он продолжил: «Ты не видишь ничего, кроме того, что в твоём внутреннем взоре. Ты — это атомы, из которых ты состоишь, твоя ДНК, твой дух. Это сильнейший выброс адреналина, но вместе с ним приходит покой — и он великолепен. Это волшебно», — отметил Реннер.

По его словам, пережив этот опыт, он не хотел, чтобы его оживляли: «Я не хотел возвращаться. Я помню это. Меня вернули, и я был так зол. Вернулся — и такой: „Ааа!“ Я увидел глаз — и подумал: „Вот чёрт, я снова здесь.“ Увидел ноги — и понял: „О, это потом будет больно.“ И подумал: „Ладно, продолжаю дышать.“»

Этот опыт полностью изменил его восприятие жизни. Актер признался, что этот случай дал ему возможность действительно быть здесь и жить на своих условиях, как капитан собственного корабля. «И хотите — присоединяйтесь, нет — мне плевать. Я буду жить по своим правилам и ни для кого другого. Всё стало предельно ясно. Весь фоновый шум исчез», — добавил он.

2 января 2023 года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.

В полиции заявили, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами