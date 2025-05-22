Джереми Реннер не хотел возвращаться к жизни после аварии

Джереми Реннер рассказал в подкасте Let’s Talk Off Camera, что не хотел возвращаться к жизни после аварии со снегоуборочной машиной.
Вспоминая момент аварии, актер сказал: «Это огромное облегчение — вот все, что я могу сказать. Это чудесное, чудесное облегчение, когда тебя вынимают из тела. Это самый волнующий покой, который только можно почувствовать».
Он продолжил: «Ты не видишь ничего, кроме того, что в твоём внутреннем взоре. Ты — это атомы, из которых ты состоишь, твоя ДНК, твой дух. Это сильнейший выброс адреналина, но вместе с ним приходит покой — и он великолепен. Это волшебно», — отметил Реннер.
По его словам, пережив этот опыт, он не хотел, чтобы его оживляли: «Я не хотел возвращаться. Я помню это. Меня вернули, и я был так зол. Вернулся — и такой: „Ааа!“ Я увидел глаз — и подумал: „Вот чёрт, я снова здесь.“ Увидел ноги — и понял: „О, это потом будет больно.“ И подумал: „Ладно, продолжаю дышать.“»
Этот опыт полностью изменил его восприятие жизни. Актер признался, что этот случай дал ему возможность действительно быть здесь и жить на своих условиях, как капитан собственного корабля. «И хотите — присоединяйтесь, нет — мне плевать. Я буду жить по своим правилам и ни для кого другого. Всё стало предельно ясно. Весь фоновый шум исчез», — добавил он.
2 января 2023 года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.
В полиции заявили, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.