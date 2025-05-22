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Криса Брауна освободили под залог в 5 млн фунтов стерлингов после драки в ночном клубе Лондона

Сегодня в 18:22
Фото: chrisbrownofficial

Суд Лондона освободил американского певца Криса Брауна под залог в 5 млн фунтов стерлингов после того, как ему предъявили обвинение в «неспровоцированном нападении» в ночном клубе в 2023 году.

«Из клетки на сцену!» — написал он в своих соцсетях после слушаний. Музыканта арестовали на прошлой неделе по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Следствие утверждает, что он напал на музыкального продюсера Амаду Диау с бутылкой текилы в ночном клубе Tape в лондонском районе Мейфэр.

Продюсер говорил, что получил «серьезные и длительные травмы», включая «рваные раны на голове и разрыв связок на ноге». После нападения Диау испытывал, согласно его заявлению, «серьезные и постоянные эмоциональные страдания».

Крис Браун предстанет перед судом в следующем месяце вместе со своим вторым обвиняемым, 38-летним Омололу Акинлолу, выступающим под псевдонимом HoodyBaby, также из США.

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