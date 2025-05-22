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Писатель Джордж Мартин станет продюсером мультфильма о 12 подвигах Геракла

Сегодня в 17:41
Фото: Paras Griffin/Getty Images

Американский писатель Джордж Мартин, автор фэнтези-цикла «Песнь льда и огня», станет продюсером анимационной ленты «Дюжина трудных работ» («A Dozen Tough Jobs»). Она будет посвящена 12 подвигам Геракла, написал The Hollywood Reporter.

Мультфильм будет адаптацией книги Говарда Уолдропа, друга Мартина. Его разработает компания Lion Forge Entertainment. Сценарий проекта напишет Джо Р.Лансдейл.

Сюжет древнегреческого мифа будет перенесен в реалии Миссисипи 1920-х годов. Геракл предстанет в образе бывшего земледельца-издольщика, борющегося за возвращение себе свободы.

Помимо Мартина, продюсерами экранизации выступят Дэвид Стюард II и Стефани Спербер. Над мультфильмом будет работать анимационная студия Blue Spirit, выпустившая хит Netflix «Голубоглазый самурай».

«С „Дюжиной трудных работ“ мы переосмысливаем вечную легенду через свежие, культурно богатые линзы. Это не просто пересказ — это новаторский подход, не похожий ни на что, что зрители видели раньше, основанный на истории, но продвигающий миф на неизведанную территорию», — прокомментировал Стюард II.

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