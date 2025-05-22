Писатель Джордж Мартин станет продюсером мультфильма о 12 подвигах Геракла

«С „Дюжиной трудных работ“ мы переосмысливаем вечную легенду через свежие, культурно богатые линзы. Это не просто пересказ — это новаторский подход, не похожий ни на что, что зрители видели раньше, основанный на истории, но продвигающий миф на неизведанную территорию», — прокомментировал Стюард II.