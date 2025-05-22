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Дуэйн Джонсон снимется в психологическом триллере A24

Сегодня в 17:28
Фото: Universal Television

Дуэйн Джонсон снимется в психологическом триллере A24 «Прорыв». Об этом сообщает Deadline.

Действие фильма разворачивается в Южной Калифорнии на рубеже тысячелетий. Сюжет рассказывает об отчужденном от общества парне, который попадает под дурное влияние мотивационного оратора.

Джонсон сыграет роль гуру, а кастинг на главную роль и другие роли второго плана еще продолжается. Кресло режиссера пока свободно.

Сценарий для фильма написал Зик Гудман. Это будет его первый полнометражный фильм. Ранее он снял короткометражку «Sylvia» (2025).

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