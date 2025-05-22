Умер кинооператор Билли Уильямс, получивший «Оскар» за фильм «Ганди»

Умер британский кинооператор Билли Уильямс, получивший премию «Оскар» за работу над фильмом «Ганди» Ричарда Аттенборо. Об этом сообщил Daily Express.
Уильямсу было 96 лет. О его смерти объявил журнал British Cinematographer. Подробности о причине кончины кинематографиста в СМИ не предоставили.
Билли Уильямс родился в 1929 году в Лондоне в семье кинооператора. В возрасте 14 лет он бросил школу, чтобы помогать отцу на съемках документальных картин. Позднее юный Билли работал фотографом Би-би-си Великобритании.
Самостоятельную карьеру в кино Уильямс начал в 50-х годах. Первым значимым успехом стал фильм «Мозг ценой в миллиард долларов». Среди других проектов Уильямса были «Маг», «Влюбленные женщины», «Малыш Блу», «Ночной дозор».
Кинематографист также работал над лентами «Стеклянный зверинец», «Ветер и лев», «Молчаливый партнер», «Красиво уйти», «На Золотом озере», «Школа выживания», «Манхэттенский проект», «Подозреваемый» и «Стелла».