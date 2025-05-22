Хоррор лауреатки Канн Жюлии Дюкурно выйдет в российский прокат

В российский прокат выйдет психологический хоррор «Альфа». Дистрибьютором выступит компания «Экспонента».
Премьера картины состоялась в Каннах. Ее режиссером стала Жюлия Дюкурно (эпизоды «Дома с прислугой» и «Титан»). Когда «Альфу» покажут в России, пока неизвестно.
Действие фильма развивается во время загадочной эпизодемии, от которой зараженные обращаются в мраморные статуи. Тихая и спокойная школьница Альфа о здоровье не беспокоится, ведь заболевание передается через шприц или гомосексуальную связь.
Однако стоит ей сделать татуировку на вечеринке знакомого, как сначала ее мать начинает переживать, так и один только вид тату заставляет ровесников сторониться ее.
Главные роли в картине исполнили Голшифте Фарахани и Мелисса Борос. В проекте также снялись Тахар Рахим, Эмма Маки, Финнеган Олдфилд и Луай Эль-Амруси. Продюсерами ленты стали Жан де Форет и Амели Жаки из Petit Film, Эрик и Николя Альтмайер из Mandarin & Compagnie.