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Okko запустил шоу «Футлор». В нем выберут лучшего игрока, клуб и финал Лиги чемпионов за 25 лет

Сегодня в 17:59
Фото: Janosch Diggelmann/Unplash

В преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА (31 мая) Okko запустил оригинальное разговорное шоу «Футлор» (от англ. «lore» — «знания»). Это формат, позволяющий в непринужденной обстановке и в игровой форме вспомнить легендарных футболистов и самые яркие моменты истории игры, и выйти за рамки обсуждений Месси и Роналду.

В каждом из трех эпизодов, приуроченных к финалу главного клубного турнира планеты, комментаторы Okko должны будут найти лучшего игрока, лучший клуб и лучший финал Лиги чемпионов УЕФА за 25 лет.

В первом эпизоде «Футлора» Денис Алхазов, Влад Прусов, Павел Разживин и Влад Арапов выбирают лучшего игрока. Для этого участники по очереди вытягивают две случайные карты из колоды, состоящей из 16 карточек. Затем по системе плей-офф они решают, кто из футболистов достоин выйти в следующий тур.

Например, достав карточки с Киллианом Мбаппе и Стивеном Джеррардом, комментаторы выбирают победителя, который проходит в первый четвертьфинал. Вытянув карточки Вирджила Ван Дейка и Криштиану Роналду в следующем ходе, игроки определяют второго участника четвертьфинала, чтобы далее снова вытянуть по две случайные карточки и сформировать состав второго четвертьфинала. Так продолжается до тех пор, пока не будет назван победитель. Видео уже доступно эксклюзивно на странице Okko Спорт в ВК.

Во втором эпизоде Лионелю Аббе, Маше Мыльниковой, Никите Виноградову и Артему Борисову предстоит проголосовать за лучший клуб в истории Лиги чемпионов. Ролик выйдет 27 мая.

Уже 29 мая Okko опубликует третью серию, посвященную лучшему финалу Лиги чемпионов. Его определят Кирилл Пупшев, Даша Исаева, Денис Алхазов и Влад Прусов.

К финалу Лиги чемпионов УЕФА Okko также выложит все финалы турнира за 35 лет. Архивные матчи в высоком качестве и новой озвучкой от комментаторов Okko уже доступны в сервисе.

«„Футлор“ — это шоу–антология знаковых элементов Лиги чемпионов, всего, из чего складывается культура турнира, его легенды и связанные с ним мемы. Бывалые любители футбола посмотрят эпизоды с ностальгией, а новички получат путеводитель по вселенной Лиги чемпионов», — отметил PR-директор Okko Артем Саргсян.

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