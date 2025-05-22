Okko запустил шоу «Футлор». В нем выберут лучшего игрока, клуб и финал Лиги чемпионов за 25 лет

Например, достав карточки с Киллианом Мбаппе и Стивеном Джеррардом, комментаторы выбирают победителя, который проходит в первый четвертьфинал. Вытянув карточки Вирджила Ван Дейка и Криштиану Роналду в следующем ходе, игроки определяют второго участника четвертьфинала, чтобы далее снова вытянуть по две случайные карточки и сформировать состав второго четвертьфинала. Так продолжается до тех пор, пока не будет назван победитель. Видео уже доступно эксклюзивно на странице Okko Спорт в ВК.