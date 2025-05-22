Cosmoscow объявила дату и место проведения ярмарки

13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в «Тимирязев-центре» с 11 по 14 сентября 2025 года. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия. Превью ярмарки для коллекционеров состоится в день открытия.
Прием заявок от галерей на участие начался 21 мая и продлится до 20 июня, после чего институции будут оценивать специалисты. В экспертный совет 2025 года вошли: основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина, соосновательница XL Gallery Елена Селина, основательница Syntax Gallery Эльвира Тарноградская, куратор и арт-критик Валентин Дьяконов, коллекционер современного искусства Антон Белов.
Галереи по традиции разделят на несколько секций в зависимости от специфики. Например, в секции «База» примут участие как молодые, так и уже известные галереи с собственным выставочным пространством, а в «Контуре» будут представлены галереи без постоянного пространства и работающие в формате шоурума или онлайн-платформы.
В программу ярмарки также войдут дискуссионные сессии Cosmoscow Talks, художественные инициативы от фондов и ведущих культурных институций. Фонд Cosmoscow представит арт-проекты победителей 2025 года: красноярского музейного центра «Площадь Мира», арт-группы «Провмыза» и ЦТИ «Фабрика». В экспозиции представят коллаборации брендов с художниками и авторами. Будет и дополнительная программа — с лекциями, встречами с художниками и выставочными проектами.
По традиции Cosmoscow пройдет и в онлайн-формате. Приобрести работы можно будет дистанционно на платформе ТЕО by Cosmoscow — крупнейшем в России онлайн-маркетплейсе современного искусства. Cosmoscow Online будет длиться дольше, чем ярмарка в «Тимирязев-центре», но ее сроки пока не определены.
Параллельно с Cosmoscow с 11 по 14 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка-сателлит Blazar. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 10 сентября. Ивент объединит галереи, начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, архитектурные бюро и образовательные учреждения.