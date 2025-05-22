Cosmoscow объявила дату и место проведения ярмарки

Галереи по традиции разделят на несколько секций в зависимости от специфики. Например, в секции «База» примут участие как молодые, так и уже известные галереи с собственным выставочным пространством, а в «Контуре» будут представлены галереи без постоянного пространства и работающие в формате шоурума или онлайн-платформы.