68 галерей и 57,8 млн рублей: как в Нижнем Новгороде прошли ярмарки графики и фотографии «Контур»

С 15 по 18 мая в Нижнем Новгороде прошла третья ярмарка графики «Контур». В городе также состоялась первая ярмарка фотографии «Контур. Фото».
На обоих событиях было продано более 640 предметов искусства предварительно на сумму более 57,8 млн рублей. На ярмарке графики продали 530 работ на 45,9 млн рублей, на ярмарке фотографии — 110 работ на 11,8 млн рублей.
Ярмарка графики «Контур» объединила 47 галерей из разных городов России — от Самары и Уфы до Калуги и Екатеринбурга. Среди самых успешных по продажам — стенды Е.К.АртБюро, KGallery, pop/off/art, ARTZIP, Irague, Postrigay Gallery и Shift.
Среди самых дорогих проданных работ оказались:
- серия графики Хаима Сокола «Хроники Птицелюдья» (Anna Nova, 720 тыс. рублей),
- «Офорты на рукописях Л.Улицкой» Андрея Красулина (pop/off/art, 3500 евро),
- «Без названия» Петра Беленка (ARTZIP, 3000 евро),
- «Вавилон» Виктора Ремишевского (галерея DiDi, 350 тыс. рублей),
- графика Павла Бушуева «Идущие» (галерея a—s—t—r—a, 300 тыс. рублей),
- работа из серии «Рожицы» Евгения Михнова-Войтенко (KGallery, 300 тыс. рублей),
- «Вечер на море» Владимира Зубарева (Postrigay Gallery, 250 тыс. рублей).
«Вавилон» Виктора Ремишевского
«Вавилон» Виктора Ремишевского
«Рожицы» Евгения Михнова-Войтенко
Серия графики Хаима Сокола «Хроники Птицелюдья»
Самая дорогая работа на ярмарке, серия офортов Пабло Пикассо «Лисистрата» 1934 года (6 офортов — 5 млн 500 тыс.) осталась без покупателя.
ROOM34 print стал абсолютным лидером по количеству проданных работ (60 штук). За ним следуют: галерея «Люда» (50 работ), студия «Непокорённые» (23 работы), Е.К.АртБюро (21 работа), Set Projects, Mute, галерея 9Б, «ПринтМафия» и «Формат Один» (по 20 работ каждая).
«Контур. Фото» собрал 21 галерею, специализирующуюся на художественной фотографии. Рекорд ярмарки установила pop/off/art, наторговав на 5 млн рублей. Миллионные результаты также показали a—s—t—r—a, Shift и галерея «Глаз».
Среди самых дорогих работ:
- серия Жени Миронова «Язык цветов» («Глаз», 1 млн рублей),
- работа Ольги Чернышевой из серии «Light is coming» (pop/off/art, 750 тыс. рублей),
- фотография Александра Гронского (Jessica Gallery, 300 тыс. рублей),
- «Родные пятна» Кристины Сырчиковой (PENNLAB Gallery, 150 тыс. рублей).
PENNLAB Gallery продала больше всех — 30 работ, за ней следуют Pop-up gallery (18) и FotoDepartament.Gallery (10). Цены начинались от 5000 рублей, а самая дорогая работа — из серии «Light is coming» за 12 500 евро — не нашла покупателя.
Обе ярмарки собрали более 7000 гостей. В числе знаменитостей — Ольга Сутулова, Маргарита Пушкина, Ирина Вольская, Сергей Лимонов, Марианна Максимовская и другие. Событийная программа включала подкаст «Искусство для пацанчиков» и формат «Контур-talk» — короткие выступления, модератором которых выступила Ассоциация галерей.