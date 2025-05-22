Испанские ученые ищут добровольцев, готовых пить вино каждый день

В исследовании примут участие 10 тыс. добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет. 6500 человек уже удалось найти, еще 3500 привлекут до июня 2025 года. Присоединиться могут жители Испании в возрасте от 50 до 75 лет, которые употребляют не менее трех алкогольных напитков в неделю.