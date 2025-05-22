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Испанские ученые ищут добровольцев, готовых пить вино каждый день

Сегодня в 13:02
Фото: Zan Lazarevic

Университет Наварры в Испании запускает масштабное исследование, цель которого ― выяснить, действительно ли употребление бокала вина каждый день полезно для здоровья. Об этом сообщает The Olive Press.

В исследовании примут участие 10 тыс. добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет. 6500 человек уже удалось найти, еще 3500 привлекут до июня 2025 года. Присоединиться могут жители Испании в возрасте от 50 до 75 лет, которые употребляют не менее трех алкогольных напитков в неделю.

Добровольцев случайным образом разделят на две группы: одна получит рекомендации по полному отказу от алкоголя, другая будет придерживаться умеренного потребления напитков по средиземноморскому образцу, то есть по бокалу вина или пива во время еды.

Исследование продлится четыре года. Каждый участник пройдет подробное медицинское обследование в начале и конце исследования, будет участвовать в онлайн-встречах с коучами и другими участниками раз в квартал, а также проходить ежегодные медицинские осмотры.

В исследовании задействованы более 500 специалистов, включая врачей, диетологов и психологов. Они будут наблюдать за добровольцами, чтобы оценить влияние ежедневного употребления вина, пива или крепких напитков на риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, психических расстройств и уровень смертности.

В прошлом году британские ученые выяснили, что употребление ягод, чая и красного вина может снизить риск развития деменции на 28%. По словам исследователей, флавоноиды, содержащиеся в этих продуктах, обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.

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