В российский прокат выйдет аниме «Акира»

С 26 июня в российских кинотеатрах начнут показывать аниме «Акира» ― культовый научно-фантастический блокбастер Кацухиро Отомо. Об этом сообщил в соцсетях дистрибьютор «Иноекино».
В кино будут крутить новую 4K-реставрацию, а сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и в двух вариантах дубляжа: от «Студийной банды» и Reanimedia.
Аниме «Акира», снятое по одноименной манге, вышло в 1988 году. Его действие происходит в 2019 году в футуристичном Нео-Токио, где авторитарные власти проводят опыты над людьми и жестоко разгоняют участившиеся митинги. Байкер Канэда пытается спасти своего друга Тэцуо, на котором правительство хочет испытать новое парапсихологическое оружие.
«Афиша Daily» включила «Акиру» в список лучших аниме-фильмов всех времен.