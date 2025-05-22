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В российский прокат выйдет аниме «Акира»

Сегодня в 11:45
Иллюстрация: TMS Entertainment

С 26 июня в российских кинотеатрах начнут показывать аниме «Акира» ― культовый научно-фантастический блокбастер Кацухиро Отомо. Об этом сообщил в соцсетях дистрибьютор «Иноекино».

В кино будут крутить новую 4K-реставрацию, а сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и в двух вариантах дубляжа: от «Студийной банды» и Reanimedia.

Аниме «Акира», снятое по одноименной манге, вышло в 1988 году. Его действие происходит в 2019 году в футуристичном Нео-Токио, где авторитарные власти проводят опыты над людьми и жестоко разгоняют участившиеся митинги. Байкер Канэда пытается спасти своего друга Тэцуо, на котором правительство хочет испытать новое парапсихологическое оружие.

«Афиша Daily» включила «Акиру» в список лучших аниме-фильмов всех времен.

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