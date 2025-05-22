Apple TV+ выпустит сериал о жизни и творчестве Мартина Скорсезе

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал сериал о режиссере Мартине Скорсезе («Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит»). Об этом сообщает Deadline.
Сериал под названием «Мистер Скорсезе» будет состоять из пяти серий. Он основан на откровенных беседах с самим Скорсезе и ранее не публиковавшихся интервью с его близкими, друзьями и постоянными соавторами. Среди них — Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Мик Джаггер, Стивен Спилберг, Шэрон Стоун, Джоди Фостер, Марго Робби и другие.
В картине покажут, как личный яркий жизненный опыт Скорсезе повлиял на его художественное восприятие, начиная со студенческих фильмов в Нью-Йоркском университете («Бритье по-крупному», «Кто стучится в мою дверь?») и заканчивая его более известными работами.
Режиссером проекта выступит Ребекка Миллер («Баллада о Джеке и Роуз», «Иди ко мне, детка»). Специально для съемок картины Скорсезе предоставил ей доступ к личным архивам.
«Работа над этим сериалом вместе с моими давними соавторами стала одним из определяющих событий в моей жизни как режиссера», — сказала Миллер.
Производство сериала заняло пять лет. Дата премьеры пока не объявлена.
Недавно стало известно, что Скорсезе выпустит документальный фильм «Aldeas — A New Story», над которым он работал вместе с покойным папой римским Франциском. Картина расскажет о деятельности понтифика во время всемирного образовательного движения, которое он основал.