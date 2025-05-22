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Участника рэп-группы Kneecap обвинили в поддержке терроризма из‑за флага «Хезболлы»

Сегодня в 10:25
Фото: Joseph Okpako/Getty Images

Полиция Лондона предъявила обвинение в поддержке терроризма участнику ирландской рэп-группы Kneecap Лиаму Ог О’Ханни. Поводом для этого стало то, что музыкант якобы продемонстрировал флаг в поддержку «Хезболлы» на концерте, сообщает Би-би-си.

Инкриминируемые рэперу действия, предположительно, произошли 21 ноября 2024 года на лондонском выступлении группы. Артист, выступающий под псевдонимом Mo Chara, должен предстать перед судом в Лондоне 18 июня.

В соцсетях Kneecap написали: «Мы отрицаем это „преступление“ и будем яростно защищаться». Они назвали дело против участника группы «политизированной полицейщиной» и «карнавалом отвлечения внимания».

«14 тыс. детей в Газе вот-вот умрут от голода, в то время как еда, присланная со всего мира, стоит по другую сторону стены — и снова британские власти сосредоточены на нас», ― говорится в заявлении.

Британская полиция изучает видео с еще двух концертов Kneecap. В одном из роликов, снятом в 2023 году, участник группы предположительно говорит: «Хороший тори — это мертвый тори. Убивайте ваших местных MP [членов парламента]». В другом видео кто‑то из музыкантов скандирует: «Вперед, ХАМАС! Вперед „Хезболла!“». Обе эти организации запрещены в Великобритании, а выражение им поддержки считается преступлением.

Kneecap отрицают поддержку ХАМАС и «Хезболлы», а также призывы к насилию в отношении консервативных членов парламента.

Kneecap были основаны в 2017 году тремя друзьями, выступающими под псевдонимами Mo Chara, Móglaí Bap и DJ Próvaí. Группа прославились благодаря рэпу с националистическим уклоном, который часто посвящается суровой реальности взросления в Северной Ирландии после гражданского конфликта. Их музыка и маркетинг часто затрагивают темы ирландского республиканизма и противостояния британскому правлению в автономии.

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