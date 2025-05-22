Документальный фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon

Лента рассказывает историю двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. В 2023 году спортсмен сильно заболел гриппом, после чего у него начались проблемы с кровообращением. Врачам пришлось ампутировать фигуристу обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук. Но он смог не только вернуться к полноценной жизни, но и вновь выйти на лед.