Документальный фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выйдет на зарубежных платформах. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Slon Sales House. Компания заключила сделку на международном кинорынке Marché du Film, который проходит во время Каннского кинофестиваля.
Картина будет доступна на платформе Amazon — сначала в Северной Америке, а потом и в других странах. Фильм также появится на образовательном сервисе Film Platform, которым пользуются более 1000 учебных заведений по всему миру.
Лента рассказывает историю двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. В 2023 году спортсмен сильно заболел гриппом, после чего у него начались проблемы с кровообращением. Врачам пришлось ампутировать фигуристу обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук. Но он смог не только вернуться к полноценной жизни, но и вновь выйти на лед.
Проект начали снимать в конце 2023 года. Съемочная группа находилась рядом с Романом несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением. Лента строится на интервью с самим спортсменом, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами и врачами.
В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Создатели проекта сняли более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме есть уникальные архивные кадры из жизни Романа, хроника его реабилитации и возвращения на лед.
Режиссерами проекта стали Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач») и Александр Дозорец, сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»).
Премьера ленты «Роман Костомаров: Рожденный дважды» состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» 7 марта 2024 года, затем фильм вышел в широкий прокат. 8 марта 2024 года в видеосервисе Wink появился одноименный сериал, состоящий из четырех эпизодов.
«Я рад, что моя история находит отклик и вдохновляет людей в разных странах. Для меня это важно, потому что главная мысль — никогда не сдаваться, несмотря ни на что. Особую силу мне дала поддержка семьи и близких, благодаря которым я смог идти вперед и преодолевать любые трудности. Надеюсь, что этот фильм поможет каждому поверить в себя и найти в себе силы двигаться дальше», — прокомментировал Роман Костомаров.
Фильм был отобран в программу более чем 20 международных кинофестивалей и уже успел получить ряд наград. Среди них — Гран-при на X Венгерском фестивале инклюзивного кино, «Лучший главный герой» на фестивале спортивного кино в Италии, Гран-при Международного кинофестиваля «Соль земли» (Самара, Россия), Гран-при Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства» (Архангельск, Россия), Специальный приз жюри и Приз зрительских симпатий на Всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир» (Симферополь, Россия), а также приз президента Московского международного кинофестиваля «Будем жить» (Москва, Россия).