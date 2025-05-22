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Эль Фэннинг хочет вновь поработать с сестрой Дакотой

Сегодня в 13:00
Фото: Gilbert Flores/Variety

Эль Фэннинг рассказала, что хотела бы вновь совместно поработать со своей сестрой Дакотой.

«У нас точно есть планы», — сказала актриса на пресс-конференции в Каннах, посвященной фильму «Сентиментальная ценность» норвежского режиссера Йоакима Триера.

Ранее сестры снимались вместе в фильме 2001 года «Я — Сэм» с Шоном Пенном и Мишель Пфайффер, сыграв старшую и младшую версии героини Люси. Они также озвучивали сестер в англоязычной версии фильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» 1988 года.

Ранее сестры должны были сняться в фильме по бестселлеру Кристин Ханны «Соловей». Сюжет рассказывал о двух сестрах во время Второй мировой войны, переживающих немецкую оккупацию во Франции. Однако проект был остановлен из‑за пандемии.

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