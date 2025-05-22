Эль Фэннинг хочет вновь поработать с сестрой Дакотой

Ранее сестры должны были сняться в фильме по бестселлеру Кристин Ханны «Соловей». Сюжет рассказывал о двух сестрах во время Второй мировой войны, переживающих немецкую оккупацию во Франции. Однако проект был остановлен из‑за пандемии.