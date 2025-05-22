Эль Фэннинг хочет вновь поработать с сестрой Дакотой

Эль Фэннинг рассказала, что хотела бы вновь совместно поработать со своей сестрой Дакотой.
«У нас точно есть планы», — сказала актриса на пресс-конференции в Каннах, посвященной фильму «Сентиментальная ценность» норвежского режиссера Йоакима Триера.
Ранее сестры снимались вместе в фильме 2001 года «Я — Сэм» с Шоном Пенном и Мишель Пфайффер, сыграв старшую и младшую версии героини Люси. Они также озвучивали сестер в англоязычной версии фильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» 1988 года.
Ранее сестры должны были сняться в фильме по бестселлеру Кристин Ханны «Соловей». Сюжет рассказывал о двух сестрах во время Второй мировой войны, переживающих немецкую оккупацию во Франции. Однако проект был остановлен из‑за пандемии.