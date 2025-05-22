Таиландские полицейские арестовали кошку за нападение и взяли у нее отпечатки лап

Полицейские Таиланда арестовали кошку за то, что та их укусила. Об этом сообщает Mothership.
Сотрудники правоохранительных органов искали владельцев животного, когда оно внезапно решило напасть на них. У кошки сняли отпечатки лап, сделали тюремный снимок (магшот) и взяли анализ мочи на наличие следов кошачьей мяты — вещества, которое может вызывать гиперактивное поведение. Результаты оказались чистыми — кошка действовала инстинктивно.
Позже офицеры сообщили, что питомца отпустили под залог и предупредили, что «нужно принять правовые меры, чтобы подать пример другим котам и предотвратить повторение такой ситуации».