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Киран Калкин сыграет в новых «Голодных играх»

Сегодня в 08:13
Кадр из сериала «Наследники». Фото: HBO

Киран Калкин снимется в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы», сообщает The Hollywood Reporter. Калкин исполнит роль ведущего Цезаря Фликермана, которого в оригинальной тетралогии играл Стэнли Туччи.

«Неотразимое обаяние и харизма Кирана идеально подходят для Цезаря Фликермана — гипнотически притягательного ведущего самого мрачного шоу Панема. Стэнли Туччи сделал Цезаря незабываемым — теперь Киран придаст роли свое уникальное звучание», — отметила сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group Эрин Вестерман.

Калкин присоединится к уже объявленному актерскому составу: Эль Фэннинг (Эффи Тринкет), Джозеф Зада (Хэймитч Абернати), Уитни Пик (Ленор Дав Бейрд), Маккенна Грейс (Мейзили Доннер), Джесси Племонс (Плутарх Хэвенсби), Майя Хоук (Вайресс), Келвин Харрисон-мл. (Бити), Лили Тейлор (Мэгс), Бен Ван (Уайатт), и Рэйф Файнс (президент Сноу).

Картину снимут по одноименному роману Сьюзен Коллинз, который вышел в 2025 году. Ее премьера состоится 20 ноября 2026 года. Режиссером фильма выступит Фрэнсис Лоренс, поставивший все фильмы франшизы с 2012 года. Сценаристом будет Билли Рей.

Действие «Рассвета Жатвы» развернется за четверть века до событий четырех картин с участием Дженнифер Лоуренс и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в первую очередь 16-летний Хеймитч из дистрикта 12. Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.

В этом году Калкин получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Настоящая боль», где он играл с Джесси Айзенбергом. Актер также был удостоен «Эмми» за роль в финальном сезоне сериала «Наследники».

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