В Великобритании приостановили продажи игрушек Labubu из‑за огромных очередей

«Из‑за растущего спроса на наших любимых Labubu мы наблюдаем значительный рост числа покупателей в дни пополнения запасов — перед магазинами и автоматами Roboshop выстраиваются длинные очереди. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех посетителей, мы временно приостанавливаем продажи плюшевых игрушек The Monsters в магазинах и Roboshop до дальнейшего уведомления», ― написала компания в инстаграме*.