В Великобритании приостановили продажи игрушек Labubu из‑за огромных очередей

В Великобритании временно остановили оффлайн-продажи плюшевых игрушек Labubu. Все дело в том, что перед магазинами скапливались огромные очереди, и компания Pop Mart UK забеспокоилось о безопасности покупателей.
«Из‑за растущего спроса на наших любимых Labubu мы наблюдаем значительный рост числа покупателей в дни пополнения запасов — перед магазинами и автоматами Roboshop выстраиваются длинные очереди. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех посетителей, мы временно приостанавливаем продажи плюшевых игрушек The Monsters в магазинах и Roboshop до дальнейшего уведомления», ― написала компания в инстаграме*.
Pop Mart уточнила, что онлайн-продажи продолжатся в обычном режиме и призвала покупателей следить за новыми анонсами.
Labubu — это брелок в форме магического существа с хитрой улыбкой и торчащими зубами, напоминающего кролика. Его придумал гонконгский художник Кесинг Люнь, а продает игрушки китайская компания Pop Mart.
Игрушки обрели популярность благодаря ютуберам, инфлюенсерам и знаменитостям — в числе поклонников Labubu оказались Рианна, Дуа Липа и Оливия Этвуд. «Афиша Daily» рассказывала, откуда взялся хайп — и чем можно обвесить сумку, кроме Labubu.
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