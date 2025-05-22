Лауреатом международного «Букера» стала Бану Муштак. Награду впервые вручили за сборник рассказов

Муштак отметила, что ее истории — о том, как религия, общество и политика требуют от женщин беспрекословного повиновения и, делая это, «подвергают их бесчеловечной жестокости, превращая их в подчиненных». Автор долго работала юристкой, журналисткой и активисткой, поэтому все рассказы были вдохновлены как новостными репортажами, так и женщинами, с которыми она встречалась во время работы. Муштак добавила, что при написании книги не проводила дополнительных исследований.