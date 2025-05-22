Лауреатом международного «Букера» стала Бану Муштак. Награду впервые вручили за сборник рассказов

Индийская писательница и активистка Бану Муштак стала лауреатом Международной Букеровской премии 2025 года. Об этом сообщает The New York Times.
77-летняя Муштак — первый автор, которая получила награду за сборник рассказов. Писательница написала книгу «Heart Lamp», в которую вошли 12 историй о жизни мусульманских женщин, проживающих на юге Индии.
В первом рассказе женщина приходит к своей семье, чтобы умолять позволить ей уйти от мужа-прелюбодея. После того, как семья не поддержала героиню, та начинает задумываться о самоубийстве. В другом произведении, «Черные кобры», женщина просит религиозного лидера заставить ее мужа оплатить медицинские счета их ребенка, но он игнорирует ее просьбу.
Муштак отметила, что ее истории — о том, как религия, общество и политика требуют от женщин беспрекословного повиновения и, делая это, «подвергают их бесчеловечной жестокости, превращая их в подчиненных». Автор долго работала юристкой, журналисткой и активисткой, поэтому все рассказы были вдохновлены как новостными репортажами, так и женщинами, с которыми она встречалась во время работы. Муштак добавила, что при написании книги не проводила дополнительных исследований.
«Мое сердце само по себе является моей областью изучения, — сказала она. — Чем сильнее инцидент влияет на меня, тем эмоциональнее я пишу».
Все рассказы написаны на каннада — языке, распространенном в юго-западной Индии. На английский его перевела Дипа Бхасти. Автор и председатель жюри этого года Макс Портер назвал «Heart Lamp» «невероятными рассказами о патриархальных системах и сопротивлении». Он отметил, что перевод Бхасти уникален. По словам Портер, он насыщен индийскими выражениями, что придает 12 рассказам «необычайную яркость».
«Многие англоязычные читатели сочтут эту книгу отличающейся от всего, что они когда‑либо читали», — сказал Портер.
«Heart Lamp» обошла пять других произведений, вошедших в шорт-лист премии. В их числе — книга Сольвей Балле «„On the Calculation of Volume: 1“» (Дания) о продавце антикварных книг, который снова и снова проживает один и тот же день и «Perfection» (Италия) о жизни эмигрантов в Берлине.
За победу Муштак получила главный приз — 50 тыс. фунтов стерлингов (более 3 млн рублей). Деньги писательница разделит с переводчицей Дипой Бхасти.
Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. Награда ежегодно присуждается за одну книгу, переведенную на английский язык и изданную в Великобритании или Ирландии. В прошлом году лауреатом стала немецкая писательница Дженни Эрпенбек. Она написала роман «Кайрос» о романе между 19-летней студенткой и женатым мужчиной лет 50, которые встречаются в автобусе в Восточном Берлине в 1986 году. Их отношения развиваются на фоне крушения ГДР.