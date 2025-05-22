Зак Браф сыграет в продолжении «Клиники»

Зак Браф вновь исполнит роль Джей Ди в продолжении сериала «Клиника», которое разрабатывает 20th Television для канала ABC. Об этом сообщает Deadline.
По словам инсайдеров, сделка с Брафом потребовала нескольких месяцев сложных переговоров. Основными препятствиями стали финансовые условия и требование актера перенести съемки из Ванкувера в Лос-Анджелес. Ситуация была настолько критичной, что проект в любой момент могли «пустить под нож», но в итоге сторонам удалось договориться, отмечает издание.
Поскольку «Клиника» все еще находится на стадии разработки, официальное место съемок пока не объявлено.
Ожидается, что к проекту присоединятся и другие ключевые актеры оригинала: Сара Чок (Эллиот Рид), Дональд Фейсон (Кристофер Терк), Джон К.МакГинли (Перри Кокс) и Джуди Рейес (Карла Эспиноса).
Как сообщает Deadline, перезапуск сериала оказался сложным с юридической точки зрения, поскольку у Билла Лоренса заключен эксклюзивный контракт с Warner Bros. TV. После длительных переговоров удалось выделить «Клинику» в отдельный проект, в котором Лоренс не будет сценаристом или шоураннером.
В конце прошлого года Лоренс говорил, что продолжать «Клинику» в той же больнице с теми же людьми, как будто все вернулось на круги своя, было бы неискренне по отношению к истории. При этом ему интересно исследовать, как изменились персонажи и вся сфера медицины за прошедшие годы.