Зак Браф сыграет в продолжении «Клиники»

По словам инсайдеров, сделка с Брафом потребовала нескольких месяцев сложных переговоров. Основными препятствиями стали финансовые условия и требование актера перенести съемки из Ванкувера в Лос-Анджелес. Ситуация была настолько критичной, что проект в любой момент могли «пустить под нож», но в итоге сторонам удалось договориться, отмечает издание.