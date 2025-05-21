Новый фильм Люка Бессона «Дракула» выйдет в российский прокат

В фильме Бессона граф Дракула, возвращаясь с победоносной войны, узнает о смерти своей любимой жены Елизаветы. Узнав, что его супруга однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.