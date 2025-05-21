Новый фильм Люка Бессона «Дракула» выйдет в российский прокат

11 сентября в российских кинотеатрах стартует прокат нового фильма Люка Бессона «Дракула». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дистрибьютора «Атмосфера кино». Правообладатель картины в РФ ― «Маурис Филм».
В фильме Бессона граф Дракула, возвращаясь с победоносной войны, узнает о смерти своей любимой жены Елизаветы. Узнав, что его супруга однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.
Главные роли исполнили ― Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Догмен»), Кристоф Вальц («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви», «Институт Роузвуд») и Матильда де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад»).
У фильма пока нет трейлера и постеров. В прокат во Франции лента выйдет 30 июля.