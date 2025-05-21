Disney задумался о сиквеле «Лило и Стича» еще до выхода фильма

Фильм выйдет в американский прокат 22 мая и, по прогнозам, его сборы с четверга по понедельник могут превысить 150 млн долларов. Это почти в два раза больше прогнозируемых 80 млн у новой «Миссии невыполнима: Смертельная расплата». Ожидается, что ремейк станет лидером проката в большинстве стран.