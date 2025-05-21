Disney задумался о сиквеле «Лило и Стича» еще до выхода фильма

Disney настолько уверен в успехе «Лило и Стича», что уже рассматривает возможные сиквелы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Кажется, все сработает как надо — это как раз тот случай, когда история отлично подходит для продолжений», — сказал со-председатель Disney Entertainment Алан Бергман.
Фильм выйдет в американский прокат 22 мая и, по прогнозам, его сборы с четверга по понедельник могут превысить 150 млн долларов. Это почти в два раза больше прогнозируемых 80 млн у новой «Миссии невыполнима: Смертельная расплата». Ожидается, что ремейк станет лидером проката в большинстве стран.
«При бюджете чуть более 100 млн долларов такой результат сделает проект серьезной победой для Disney — особенно после провального мартовского релиза ремейка „Белоснежки“», ― отмечает WSJ.
Снять киноадаптацию «Лило и Стича» Disney побудила растущая популярность главного героя ― милого инопланетного существа синего цвета. По данным Disney, розничные продажи товаров со Стичем выросли с 200 млн долларов в 2019 финансовом году до 2,6 млрд долларов в 2024-м. А после анонса ремейка популярность франшизы выросла еще больше.
Первые отзывы на «Лило и Стич» были тоже в основном положительными. Зрители предпоказов и критики, посмотревшие фильм, назвали его «трогательным» и «лучшим игровым ремейком Disney».