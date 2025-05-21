В Швеции запретят покупать порно с заказным содержанием на OnlyFans

Согласно новым правилам, незаконно платить человеку за исполнение сексуального акта удаленно ― например, по видеосвязи, ― если цель заключается в том, чтобы посмотреть этот акт. Закон также запрещает извлекать прибыль и продвигать других людей, занимающихся подобными вещами за деньги по запросу.