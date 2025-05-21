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В Швеции запретят покупать порно с заказным содержанием на OnlyFans

Сегодня в 18:27
Фото: charlesdeluvio/Unsplash

Парламент Швеции принял закон, который запрещает покупать порноролики с заказным содержанием на OnlyFans. Об этом сообщают Svenska Dagbladet и Euractiv. Поправки, которые вступят в силу 1 июля, поддержали все парламентские партии.

Согласно новым правилам, незаконно платить человеку за исполнение сексуального акта удаленно ― например, по видеосвязи, ― если цель заключается в том, чтобы посмотреть этот акт. Закон также запрещает извлекать прибыль и продвигать других людей, занимающихся подобными вещами за деньги по запросу.

Если человек заплатит за порноизображение по его запросу и заявит, что именно он хочет увидеть, это можно квалифицировать как покупку секса, поясняет Arbetet.

При этом просмотр и оплата заранее записанного контента остаются законными. Под запрет попадают именно живые взаимодействия с продавцами контента, такие как секс-чаты, вебкам-трансляции и порноролики по запросу.

«Это новая форма покупки секса, и давно пора модернизировать законодательство с учетом цифровых платформ», — заявила депутат от Социал-демократической партии Тереза Карвалью.

Некоторые создатели контента на OnlyFans раскритиковали закон, заявив, что он наносит ущерб их средствам к существованию. В ответ Карвалью подчеркнула, что закон не направлен против создателей контента для взрослых, а призван защитить молодых людей и уязвимые группы. Она указала на связь между онлайн-эксплуатацией, торговлей людьми, употреблением наркотиков и втягиванием в более тяжелые формы проституции.

В Швеции покупка сексуальных услуг наказывается лишением свободы сроком до одного года, а сутенерство — до четырех лет. При этом секс-работники освобождены от ответственности.

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