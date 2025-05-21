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На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль добрососедства ― с турнирами, лекциями, экскурсиями и йогой

Сегодня в 17:22
Фото: пресс-материалы

31 мая на московском «Хлебозаводе» пройдет фестиваль «День соседа», цель которого ― возродить культуру добрососедства. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

В программе ― турниры по шахматам, пинг-понгу и лото, мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии и лекции про район, свопы книг и растений, кинопоказ и многое другое.

Пространство будет разделено на 8 тематических зон — детскую, спортивную, культурную, игровую, зону игр для домашних животных и обмена растениями, а также маркетов и мастер-классов.

На входе поставят соседскую доску объявлений «Ищу/предлагаю», где можно оставить свое. Здесь же стартует городская игра-исследование по «Хлебозаводу».

Gogol School устроит на фестивале мастер-класс по коммуникации, а творческий коллектив «Каморка актера» ― иммерсивный перформанс «Соседские хроники». Дети смогут поучаствовать в мастер-классе по сбору масштабной модели Шуховской башни и посетить игротеку от Hobby Games.

На крыше главного здания «Хлебозавода» пройдет показ архивного фильма «Подкидыш» про культуру добрососедства. А на крыше Гостиной № 9 устроят занятие по йоге. Помочь бездомным животным можно будет на благотворительной выставке собак из приютов.

Вход на фестиваль свободный, некоторые активности требуют предварительной регистрации. Все подробности ― на сайте.

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