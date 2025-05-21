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Джейсон Момоа объединяет гавайские племена в тизере «Вождя войны»

Сегодня в 16:13
Фото: Apple TV/YouTube

Apple TV+ представил тизер исторического мини-сериала «Вождь войны». Джейсон Момоа исполнил в нем главную роль и выступил соавтором вместе с Томасом Па’а Сиббеттом, у которого тоже гавайские корни. Премьера ― 1 августа.

Сериал состоит из девяти эпизодов и, как заявляет Apple TV, основан на реальных событиях. В центре сюжета — воин по имени Ка’иана, который пытается объединить гавайские племена до начала западной колонизации в конце XVIII века.

Видео: Apple TV/YouTube

В касте преимущественно актеры с полинезийскими корнями: Люсиана Бьюкенен, Темуэра Моррисон, Те Ао о Хинепехинга, Клифф Кертис, Кайна Макуа и другие. Саундтрек написал Ханс Циммер с композитором Джеймсом Эверингемом.

Это вторая крупная коллаборация Момоа с Apple после научно-фантастического триллера «Видеть» от Стивена Найта. В нем на протяжении трех сезонов актер с гавайскими корнями тоже играл храброго воина.

Из недавних ролей Момоа — участие в вирусном «Minecraft в кино». Рецензию на киноадаптацию одной из самых популярных игр можно прочитать здесь.

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