Джейсон Момоа объединяет гавайские племена в тизере «Вождя войны»

Apple TV+ представил тизер исторического мини-сериала «Вождь войны». Джейсон Момоа исполнил в нем главную роль и выступил соавтором вместе с Томасом Па’а Сиббеттом, у которого тоже гавайские корни. Премьера ― 1 августа.
Сериал состоит из девяти эпизодов и, как заявляет Apple TV, основан на реальных событиях. В центре сюжета — воин по имени Ка’иана, который пытается объединить гавайские племена до начала западной колонизации в конце XVIII века.
В касте преимущественно актеры с полинезийскими корнями: Люсиана Бьюкенен, Темуэра Моррисон, Те Ао о Хинепехинга, Клифф Кертис, Кайна Макуа и другие. Саундтрек написал Ханс Циммер с композитором Джеймсом Эверингемом.
Это вторая крупная коллаборация Момоа с Apple после научно-фантастического триллера «Видеть» от Стивена Найта. В нем на протяжении трех сезонов актер с гавайскими корнями тоже играл храброго воина.
Из недавних ролей Момоа — участие в вирусном «Minecraft в кино». Рецензию на киноадаптацию одной из самых популярных игр можно прочитать здесь.