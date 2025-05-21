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«Просто избегаю мужчин»: польские школьники нашли в бутылке любовное письмо 1959 года

Сегодня в 15:06
Фото: Balaji Malliswamy/Unplash

В Польше 10-летние мальчики Эрик и Куба нашли письмо, которое датировано 1959 годом. Об этом пишет Trojmiasto.

Дети гуляли на пляже в городе Гданьск и обнаружили стеклянную бутылку со скрученным внутри листом бумаги. Школьники разбили ее и увидели письмо, написанное от руки.

«В бутылке было несколько карточек, но только одна из них была читаемой. Остальные выцвели, а одна была полностью уничтожена», — сказал Эрик.

Подростки не смогли полностью расшифровать письмо. Они выяснили только, что автор был родом из окрестностей Тарнува. Ребята отнесли находку в школу и показали учителю польского языка. Тот разместил фото в интернете и попросил пользователей помочь ему.

Один из читателей смог перевести запись. Оказалось, что это любовное послание, которое написала девушка по имени Рыся. Она рассказывает возлюбленному об учебе в Химическом техникуме и о жизни в общежитии.

«Мне кажется, что вы здесь, со мной или что вы постучите в дверь. Уверяю вас, что я тихая и скромная, ни с кем не дружу, просто избегаю мужчин. Милый мой, я ужасная эгоистка, пишу только о себе, а думаю о тебе», — написала автор.

В 2023 году смотритель маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе нашел на берегу бутылку с посланием. Письмо написал и бросил в море мальчик по имени Себастьян из Австрии, который путешествовал на пароме из Хельсинки в Таллин с родителями и сестрой Кэролайн. В записке Себастьян рассказывал, как любит играть в машинки и бегать по лужайке.

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