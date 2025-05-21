«Просто избегаю мужчин»: польские школьники нашли в бутылке любовное письмо 1959 года

«Мне кажется, что вы здесь, со мной или что вы постучите в дверь. Уверяю вас, что я тихая и скромная, ни с кем не дружу, просто избегаю мужчин. Милый мой, я ужасная эгоистка, пишу только о себе, а думаю о тебе», — написала автор.