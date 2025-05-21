В Москве разыграют миллион рублей на чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага»

В Москве вновь пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщается на сайте первенства.
Турнир проведут в несколько этапов в разных районах города. Принять участие можно с 6 лет, однако организаторы обращают внимание, что детям от 6 до 14 лет разрешат поиграть только в присутствии совершеннолетнего законного представителя.
Официальное открытие чемпионата состоится 1 июня. Основной площадкой станет Тверской бульвар, где гостей будут ждать с 12.00 до 21.00. Финал намечен на сентябрь. Победитель получит главный приз — 1 млн рублей.
В прошлом году в состязаниях приняли участие 105 тыс. человек в возрасте от 6 до 80 лет. Обладателем пояса чемпиона стал 25-летний Дмитрий Дадиан.
В 2021 году в сети появилась онлайн-карта, рассказывающая о традициях игры в «Камень, ножницы, бумага» в России. На ней отмечены самые популярные считалки, используемые в разных регионах. Карту создал блогер Александр Куликов, известный также как коллекционер комиксов, шеф-редактор ComicsBoom! и автор подкаста «Девяностость». Он провел исследование, опросил более 1100 человек из разных субъектов и составил «карты фразочек из детства».