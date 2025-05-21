«Да во что ты меня втянул?!»: вышел трейлер «Пойман на краже» Даррена Аронофски

Студия Sony Pictures выпустила первый трейлер фильма «Пойман на краже» Даррен Аронофски. Криминальный триллер с Остином Батлером, Зои Кравиц, Юрием Колокольниковым и Никитой Кукушкиным выйдет в мировой прокат 29 августа.
Картина расскажет о бывшем бейсболисте Хэнке, жителе Нью-Йорка 90-х. Завязав со спортивной карьерой, парень работает барменом и строит отношения с подругой Ивонн. Однажды сосед по дому просит его присмотреть за квартирой и кошкой. Согласившись на с виду легкую задачу, Хэнк сталкивается с бандитами, пришедшими за его приятелем.
Знакомый панк оказывается держателем огромной суммы денег, которая принадлежит русским бандитам, латиноамериканскому гангстеру и еврейской группировке. Дружба с ним превращает бейсболиста в мишень для криминального подполья.
Батлер и Кравиц сыграли главные роли, вместе с ними на экране появятся Винсент Д’Онофрио, Лив Шрайбер, Мэтт Смит, Реджина Кинг и рэпер Бэд Банни