«Да во что ты меня втянул?!»: вышел трейлер «Пойман на краже» Даррена Аронофски

Картина расскажет о бывшем бейсболисте Хэнке, жителе Нью-Йорка 90-х. Завязав со спортивной карьерой, парень работает барменом и строит отношения с подругой Ивонн. Однажды сосед по дому просит его присмотреть за квартирой и кошкой. Согласившись на с виду легкую задачу, Хэнк сталкивается с бандитами, пришедшими за его приятелем.