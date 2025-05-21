Рособрнадзор посчитал до 30% школьной программы слишком сложной для подростков

Глава службы отметил, что действующие с 2020 года образовательные стандарты начального и основного общего образования критикуют даже профессоры инженерных вузов. По их мнению, требования, особенно по естественно-научным дисциплинам, завышены: «Профессорско-преподавательский состав инженерных курсов говорит, что есть темы в школьной программе, в стандартах которые в СССР на втором курсе университетов только рассматривали, и детский разум не способен это еще воспринимать».