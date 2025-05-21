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Рособрнадзор посчитал до 30% школьной программы слишком сложной для подростков

Сегодня в 13:04
Фото: Агентство «Москва»

Почти 30% материалов школьной программы признаны излишне сложными для учащихся определенного возраста. Об этом ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас в Министерстве просвещения создана группа, в которую входят специалисты, учителя, вузы, и в том числе Рособрнадзор. Предварительный анализ материалов показывает, что от предмета к предмету от 20% до 30% материалов в школе излишне сложные для восприятия учениками в конкретном возрасте», — сказал он.

Глава службы отметил, что действующие с 2020 года образовательные стандарты начального и основного общего образования критикуют даже профессоры инженерных вузов. По их мнению, требования, особенно по естественно-научным дисциплинам, завышены: «Профессорско-преподавательский состав инженерных курсов говорит, что есть темы в школьной программе, в стандартах которые в СССР на втором курсе университетов только рассматривали, и детский разум не способен это еще воспринимать».

Сейчас Рособрнадзор и Минпросвещения начали экспертизу стандартов среднего образования для внесения корректировок. «Работа кропотливая. Следующим шагом станет пересмотр стандартов общего образования», — добавил Музаев.

С 1 сентября контрольные работы в школах не будут занимать более 10% учебного времени. Школы также обязали согласовывать с ведомством все проверочные работы вне рамок ВПР.

Кроме того, в школах появится единое расписание уроков. Школы обяжут соблюдать четкую структуру учебного дня, чтобы не перегружать подростков.

В декабре «Просвещение» подготовило первые в России учебные пособия по искусственному интеллекту для занятий в школах. Они предназначены для учеников 5–9-х классов.

Тогда же Госдума приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. При поступлении в заведения у несовершеннолетних без гражданства России проверят законность нахождения в стране и владение языком.

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