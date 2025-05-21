Российский режиссер Маша Черная получила в Каннах приз за лучший документальный фильм

Фильм основан на личных переживаниях девушки. Лента рассказывает о том, как весной 2022 года Маша готовится покинуть свою родину — Россию. В это время мать Черной умирает от рака, ее партнер избегает призыва в армию, и всё — включая ее прежнее «я», — начинает разваливаться. Чтобы справиться со своим горем, автор берет камеру и снимает на нее всё, что видит.