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Российский режиссер Маша Черная получила в Каннах приз за лучший документальный фильм

Сегодня в 12:45
Фото: @sneemayu_shlyapu

Российский режиссер Маша Черная получила премию Doc Alliance на Каннском фестивале за картину «Осколки». Ее признали лучшим полнометражным документальным фильмом года.

Фильм основан на личных переживаниях девушки. Лента рассказывает о том, как весной 2022 года Маша готовится покинуть свою родину — Россию. В это время мать Черной умирает от рака, ее партнер избегает призыва в армию, и всё — включая ее прежнее «я», — начинает разваливаться. Чтобы справиться со своим горем, автор берет камеру и снимает на нее всё, что видит.

Сама Черная отмечала, что съемки картины стали для нее своего рода щитом, «с которым легче было пережить то, что пережить почти невозможно».

Жюри похвалило работу «за уникальные кинематографические качества» и отметило «кинематографический язык, который спокоен, не склонен к классическим повествовательным структурам и демонстрирует поразительную способность объединять личную и коллективную скорбь».

За победу Черная получила приз и премию в размере 5000 евро (450 000 рублей). В октябре 2024 года фильм «Осколки» признали лучшим на кинофестивале DocLisboa в Португалии.

Маша Черная родилась в 1990 году в Туле, в семье писателей. Училась на факультете журналистики МГУ, на отделении поэзии в Литинституте, на отделении постдокументальной фотографии в «Школе Докдокдок». Участвовала во многих кинофестивалях, среди которых — «Послание к человеку», «Артдокфест» и «Окно в Европу». В 2019 году она сняла свою первую работу в качестве режиссера — документальный фильм «Криворучье».

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