Прогулки под парусом, диджей-сеты, лекции о яхтинге и пинг-понг: «Сила ветра» откроет сезон в Москве

24 мая, в 12.00, на базе «Березки» в Москве пройдет открытие сезона «Силы ветра». Об этом «Афише Daily» рассказали представители парусного сообщества. Концепция нового сезона ― «92 горизонта», в честь 92 дней лета, которые хочется провести насыщенно и запомнить.
В программе открытия ― гонки, тренировки и прогулки на яхтах. На берегу в это время будут бадминтон, пинг-понг, кастомизация вещей, турнир по шахматам, лекции об основах парусного спорта, вечеринка с диджеями бара «Ровесник», магазин «Силы ветра» и еда от Underdog.
Перед стартом сезона «Сила ветра» обновила флот и паруса на всех базах. Тренировки по-прежнему будут проходить на яхтах собственного производства SV20, оснащенных генакером, стакселем, гротом и рассчитанных на команду из 4 человек и инструктора. Одноместные яхты «Луч» для тех, кто предпочитает тренироваться индивидуально, есть только на базах в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.
Помимо тренировок, в новом сезоне получится записаться на парусную прогулку продолжительностью 1–2 часа. А еще будут гонки различных уровней по будням и выходным.
Технически «Сила ветра» открыла парусный сезон в начале мая, продлится он как минимум до конца октября. Базы сообщества расположены в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Сочи и Владивостоке. За подробностями ― на сайт «Силы ветра».