Прогулки под парусом, диджей-сеты, лекции о яхтинге и пинг-понг: «Сила ветра» откроет сезон в Москве

Перед стартом сезона «Сила ветра» обновила флот и паруса на всех базах. Тренировки по-прежнему будут проходить на яхтах собственного производства SV20, оснащенных генакером, стакселем, гротом и рассчитанных на команду из 4 человек и инструктора. Одноместные яхты «Луч» для тех, кто предпочитает тренироваться индивидуально, есть только на базах в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.